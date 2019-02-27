Футбол
Названы составы на матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной»РИА Новости 14:22
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Навас
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
23
Регилон
10
Модрич
14
Каземиро
8
Кроос
17
Васкес
9
Бензема
28
Жуниор
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
20
Роберто
5
Бускетс
4
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
11
Дембеле
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Стали известны составы на ответный полуфинальный матч Кубка Испании по футболу между мадридским "Реалом" и "Барселоной". Полузащитник "Королевского клуба" Гарет Бейл начнет матч на скамейке запасных.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7266 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Армия и оружие
Пакистанский истребитель сбит индийскими ВВС
Обновлено в 02:54
Происшествия
Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев
«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Происшествия
СК просит арестовать двух новых фигурантов по газовому делу Арашуковых
В СК пояснили, что указания о том, с кого сколько денег взять и кому сколько газа "выдать" Борсов получал от Рауля Арашукова - советника гендиректора компании "Газпром-Межрегионгаз" (отец сенатора Рауфа Арашукова).
Обновлено в 10:32
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении» после череды скандалов
Напомним, целых четыре возможных представителя Украины на "Евровидение" один за другим отказались от участия в конкурсе.
Обновлено в 13:05
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:22
Политика
Организаторы Евровидения ответили на отказ Украины от конкурса
В Европейском вещательном союзе (EBU) ответили на отказ Украины выступать на "Евровидении-2019". Об этом говорится на сайте конкурса.
Обновлено в 13:47
Политика
Грызлов предупредил о Донбассе на грани «масштабных боевых действий»
Киев перед президентскими выборами на Украине намеренно усложняет обстановку в Донбассе, сообщил журналистам по итогам заседания ОБСЕ полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов.
Обновлено в 14:19
Политика
Путин вручил звезду Героя России захватившему «Стингер» в Афганистане
Президент Владимир Путин вручил звезду Героя России Владимиру Ковтуну, который участвовал в спецоперации в Афганистане по захвату ракетного комплекса США «Стингер».
Обновлено в 13:36
Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета
Учащийся медицинского класса одной из московских школ спас жизнь мужчине на борту самолета, сообщили агентству городских новостей "Москва" в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Обновлено в 09:20
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на сумму около 22,5 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 22,493 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В центре Курска столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля
В центре Курска четыре легковых автомобиля столкнулись с двумя бронетранспортерами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 13:10
Политика
Экс-адвокат Трампа усомнился в существовании видеокомпромата на него
Адвокат Майкл Коэн, ранее представлявший интересы президента США Дональда Трампа, не знает о существовании компромата на главу государства, в том числе на видео.
Обновлено в 13:31
Теннис
Мария Шарапова снялась с третьего турнира подряд из-за травмы
Обновлено в 14:00
Спорт
Александр Бессмертных завоевал серебро на 15 км ЧМ по лыжам
Обновлено в 09:29
Армия и оружие
Путин заявил о намерении укреплять армию и флот
Обновлено в 12:52
Энергетика
Экспорт венесуэльской нефти в США за неделю снизился втрое
В годовом выражении к 22 февраля экспорт сократился вдвое – годом ранее закупки нефти в Венесуэле составляли 439 тыс. баррелей в сутки, передает РИА «Новости».
Обновлено в 13:39
Футбол
Кепа остался в запасе «Челси» на матч с «Тоттенхэмом»
Голкипер Кепа Аррисабалага, который в финальном матче Кубка английской лиги против «Манчестер Сити» отказался уходить на замену, остался в запасе.
Обновлено в 14:18
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Политика
Названы темы переговоров Лаврова с вице-президентом Венесуэлы
Глава венесуэльского МИДа Хорхе Арреаса рассказал, о чем будут переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с венесуэльским вице-президентом Делси Родригесом.
Обновлено в 14:14
Хоккей
Эксперт прокомментировал итоги первых матчей Кубка Гагарина
Стартовал первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина, и сенсации не заставили себя ждать. Главная из них — победа «Спартака» над СКА.
Обновлено в 10:53
Общество
Россияне больше всего обеспокоены ростом цен и безработицей
По данным опроса «Левада-центра», у 62% россиян вызывает тревогу ситуация с ростом цен в стране.
Обновлено в 01:03
Политика
Обнародовано неопубликованное при жизни Малашенко интервью
Издание The Bell обнародовало интервью с сооснователем НТВ Игорем Малашенко, которое не публиковалось при его жизни.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину
Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых.
Обновлено в 11:28
Хоккей
Кубок Гагарина. «Локомотив» выиграл второй матч у «Сочи»
В Ярославле прошел второй матч серии 1/8 финала между местным "Локомотивом" и ХК "Сочи".
Обновлено в 13:32