Футбол

Названы составы на матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной»РИА Новости 14:22

Реал — Барселона
сегодня
в 15:00
Кубок Испании, Полуфинал
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Реал
Расстановка 4‑3‑3
1
Навас
  
2
Карвахаль
  
5
Варан
  
4
Рамос
  
23
Регилон
  
10
Модрич
  
14
Каземиро
  
8
Кроос
  
17
Васкес
  
9
Бензема
  
28
Жуниор
  
1
Тер Штеген
  
2
Семеду
  
3
Пике
  
15
Лангле
  
18
Альба
  
20
Роберто
  
5
Бускетс
  
4
Ракитич
  
10
Месси
  
9
Суарес
  
11
Дембеле
  
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Стали известны составы на ответный полуфинальный матч Кубка Испании по футболу между мадридским "Реалом" и "Барселоной". Полузащитник "Королевского клуба" Гарет Бейл начнет матч на скамейке запасных.
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