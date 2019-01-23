Футбол

Названы соперники «Рубина» по сбору в БелекеSport24.ru 04:44

«Рубин» назвал соперников по контрольным матчам в рамках зимнего сбора в Белеке (Турция). В рамках второго сбора запланировано четыре матча. 27 января казанцы сыграют с «Тромсе» (Норвегия).
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«Рубин» проведет четыре матча на втором турецком сборе

Спорт БИЗНЕС Online03:59

Названы соперники «Рубина» по сбору в Белеке

Sport24.ru04:44

«Рубин» назвал соперников на второй тренировочный сбор

Спорт-Экспресс04:31

Стали известны соперники «Рубина» на сборе в Турции

Чемпионат05:17

Стали известны соперники «Рубина» на втором тренировочном сборе

Kazanfirst.ru03:37

Стали известны соперники «Рубина» на втором сборе в Турции

РИА Новости04:18
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«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей

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Сервис объявлений Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений, сообщает «Ъ». Avito подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на управляющее «Авто.ру» ООО «Яндекс.Вертикали».
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На импортный алкоголь начали повышать цены

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Bloomberg объявил о смене лидера в рейтинге богатейших британцев

В Bloomberg отмечают, что смена лидера в рейтинге самых богатых британцев произошла в тот момент, когда Dyson объявила о намерении перевести свою штаб-квартиру в Сингапур.
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Мосгорсуд признал новый заочный арест Браудера законным

Тверской суд Москвы 21 декабря прошлого года санкционировал очередной заочный арест Браудера по новому обвинению — в создании организованного преступного сообщества.
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Telegram запустит блокчейн-платформу в марте

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Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.
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