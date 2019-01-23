Футбол
Названы соперники «Рубина» по сбору в БелекеSport24.ru 04:44
«Рубин» назвал соперников по контрольным матчам в рамках зимнего сбора в Белеке (Турция). В рамках второго сбора запланировано четыре матча. 27 января казанцы сыграют с «Тромсе» (Норвегия).
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Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Авто
Главный завод Subaru остановил производство
Обновлено в 04:05
Кино
После болезни скончался известный кинооператор Валерий Никонов
Обновлено в 09:54
Наука
Boeing провел испытание автономного самолета для передвижения в городе
Авиастроительная корпорация Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для передвижения в городских условиях.
Обновлено в 07:18
Общество
«Уроком авторитетов» в школе Приморья заинтересовались следователи
Обновлено в 08:24
Авто
«Яндекс» выпустил собственный бортовой компьютер для автомобилей
Обновлено в 01:13
Авто
Honda покажет в Женеве прототип нового электрокара
Весной на автосалоне в Женеве компания Honda покажет прототип нового серийного электрокара.
Обновлено в 04:20
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Попытавшегося угнать самолет сибиряка арестовали на два месяца
Обновлено в 08:47
Происшествия
Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области
Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено вчера в 06:50
Спорт
Загитова лидирует после короткой программы на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова занимает первое место по итогам короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске.
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Авто
Представлен пикап GMC Sierra HD 2020
Хотя компания GMC и не сообщала цены на грузовик, мы ожидаем, что новая Sierra HD будет стоить более 35000 долларов или 2329246 рублей.
Обновлено в 02:09
Гаджеты
Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов
В устройстве полностью отсутствуют какие-либо отверстия, включая решетки динамиков, традиционный порт для зарядки или лоток для SIM-карты.
Обновлено в 05:51
Гаджеты
Xiaomi показала гибкий смартфон
Обновлено в 06:16
Происшествия
Задержан глава полиции подмосковного Чехова и его подчиненные
Задержание проводили сотрудники спецслужб и полиции, добавил он.
Обновлено в 07:43
Общество
В США замерз Ниагарский водопад
Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
Обновлено в 03:39
Авто
Продажи электромобилей в России выросли в 1,5 раза
В 2018 году продажи новых электромобилей в России выросли в 1,5 раза, сообщает «Автостат».
Обновлено в 09:35
Экономика
Глава Dyson стал самым богатым человеком в Великобритании
Глава компании по производству пылесосов Dyson Ltd. Джеймс Дайсон стал новым лидером в рейтинге самых богатых людей Великобритании.
Обновлено в 09:51
Происшествия
В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона
Обновлено в 01:45
Авто
Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus
В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Экономика
Росстат зафиксировал снижение цен на яйца
За прошедшую неделю (15-21 января) индекс потребительских цен в России составил 100,2%.
Обновлено в 09:50
Экономика
На импортный алкоголь начали повышать цены
Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Общество
Роспотребнадзор признал безвредность противогололедных реагентов
Роспотребнадзор не видит ничего плохого в использовании противогололедных реагентов.
Обновлено в 03:10
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В небе над Москвой появилось гало
Утром в среду в небе над Москвой и рядом районов Подмосковья тысячи жителей увидели гало.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак
В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Путин призвал использовать потенциал МГУ для технологического прорыва
Обновлено в 07:28
Транспорт
В Москве появились автобусы с кнопками открывания дверей
В новых столичных автобусах Мосгортранс начал постепенно активировать кнопки адресного открывания дверей.
Обновлено в 06:17
Общество
Адвокат Рыбки опроверг участие Белоруссии в ее судьбе
Пресс-конференция началась без участия Вашукевич. Зацаринский отметил, что она собиралась приехать.
Обновлено в 06:17
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Наука
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»
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Обновлено в 07:09
Общество
На Адмиралтейских верфях заложили первый рыболовный супертраулер
Первый большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 заложили на Адмиралтейских верфях в среду для Русской рыбопромышленной компании, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:17