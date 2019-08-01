Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне. В результате "быки" попали в группу С. Там они сыграют со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".

Названы соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Общество Дмитрий Медведев обсудил в Астрахани программу восстановления Волги Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Астрахани совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги.

Политика В СБУ исключили обмен заключенными между Россией и Украиной 30 августа Украина и Россия не смогут совершить обмен заключенными 30 августа, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Политика На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».

Общество Татарстан вошел в число регионов с зарплатой учителей выше средней Татарстан вошел в число регионов России с самыми высокими средними зарплатами в образовании по отношению к средней зарплате в республике.

Общество На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.

Общество Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

Культура Умер петербургский художник Сергей Ковальский 30 августа в Санкт-Петербурге ушел из жизни известный художник Сергей Ковальский.

Политика Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Политика Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.

Политика Спикер Рады предостерёг от пиара на теме обмена между РФ и Украиной Информацию про обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной необходимо оглашать после совершения самого факта, рассказал новый председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

Политика Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки» Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».

Общество Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.

Здоровье Миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам предсказали в Британии Главный санитарный врач Великобритании профессор Салли Дэвис рассказала о вреде для здоровья, который несет массовое применение антибиотиков в кормах животных.

Технологии Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и опубликовали от его имени расистские высказывания и угрозы.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.