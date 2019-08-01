Футбол
Московский КомсомолецНазваны соперники ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы
Московский ЦСКА и футбольный клуб "Краснодар" узнали, кто будет их соперниками по групповому раунду Лиги Европы. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне. В результате "быки" попали в группу С. Там они сыграют со швейцарским "Базелем", испанским "Хетафе" и турецким "Трабзонспором".
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