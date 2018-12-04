с чего всё началось

Обеспокоенность ведущих экономик мира в связи с глобальным потеплением может привести к введению глобального транспортного налога, который будет включаться в том числе и в стоимость авиабилетов. Об этом сообщили в ежегодном «шокирующем» прогнозе датского Saxo Bank.

Финансы Финансы ЦБ ответил на сообщения о конфликте с банками из-за валютных сделок Первый зампред Банка России Сергей Швецов усомнился в том, что регулятор станет обязывать банки передать ему информацию о всех нестандартных валютных сделках, сообщает «РИА Новости».

Экономика Экономика «Ведомости»: в России могут измениться требования к составу пива "Министерство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это", - пояснил изданию человек, знакомый с позицией Минфина.

Экономика Экономика Конфискация имущества оказалась убыточной для государства Пресс-служба Росимущества сообщила РБК, что в течение нескольких лет (до 2017 года) порядок реализации конфиската отсутствовал и изъятое имущество можно было направлять только на утилизацию или уничтожение.

Экономика Экономика Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.

Экономика Экономика Законопроект о ежегодном повышении МРОТ прошел в Госдуме второе чтение Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о ежегодном повышении МРОТ, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по России на 117 рублей.

Энергетика Энергетика Brent подорожала до $62,27 за баррель Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени составляет $62,27 за баррель, что на $0,58 (0,94%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Политика Политика Новак назвал необоснованными санкции США против структуры Минэнерго Министерство энергетики России считает необоснованными санкции США против структуры Минэнерго — «Промсырьеимпорта», сказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.

Экономика Экономика Stockmann отказался от развития сети Podium Market Stockmann решил отказаться от дальнейшего развития сети Podium Market в России, сообщил ритейлер во вторник.

Недвижимость Недвижимость Квартиры в домах под реновацию подорожали на 20% за два года Если зимой 2017 года ежемесячно в продажу выводилось около 1,8 тыс. квартир, то осенью 2018-го — 0,4 тыс. В Москве назвали победителей архитектурного конкурса по реновации Если говорить о влиянии программы на рынок аренды, то оно невелико.

Экономика Экономика «Яндекс.Маркет» открыл первый собственный логистический комплекс Компания обещает доставлять заказы этим клиентам в течение одного-двух дней. В создание комплекса "Яндекс.Маркет" вложил 500 млн руб.

Экономика Экономика Биржа начала отстранять трейдеров от торгов нефтепродуктами Биржа начала проверять трейдеров, после того как вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с нефтяниками и независимыми участниками рынка топлива 27 ноября попросил выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов за счет использования специальных программ, позволяющих повышать цену сделок.

Экономика Экономика В Роструде рассказали о задержках зарплаты 3,2 миллиарда рублей задолжали работодатели 46,7 тысячи работникам. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Экономика Экономика Российские застройщики с 1 июля открыли 100 счетов эскроу Как сообщалось, с 1 июля 2018 года, согласно поправкам к долевому законодательству, застройщики в добровольном порядке могут использовать счета эскроу для привлечения средств дольщиков.

Экономика Экономика ЦБ распространит на банки обязательную маркировку сайтов в поисковиках Центробанк инициирует законопроект об обязательной маркировке официальных сайтов банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций (МФО) и других нефинансовых организаций (НФО), сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин (его слова передал ТАСС).