Экономика
Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога
Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налогаREGNUM03:41
Обеспокоенность ведущих экономик мира в связи с глобальным потеплением может привести к введению глобального транспортного налога, который будет включаться в том числе и в стоимость авиабилетов. Об этом сообщили в ежегодном «шокирующем» прогнозе датского Saxo Bank.
REGNUM03:41
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с чего всё началось
В частности, в прогнозах говорится о том, что обеспокоенность глобальным изменением климата в 2019 году может привести к введению всемирного транспортного налога, который распространится на авиационные билеты и тоннаж судов.RT на русском04:32
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:59, Ашберн
Финансы
ЦБ ответил на сообщения о конфликте с банками из-за валютных сделок
Первый зампред Банка России Сергей Швецов усомнился в том, что регулятор станет обязывать банки передать ему информацию о всех нестандартных валютных сделках, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:55
Экономика
«Ведомости»: в России могут измениться требования к составу пива
"Министерство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это", - пояснил изданию человек, знакомый с позицией Минфина.
Обновлено в 05:55
Экономика
Конфискация имущества оказалась убыточной для государства
Пресс-служба Росимущества сообщила РБК, что в течение нескольких лет (до 2017 года) порядок реализации конфиската отсутствовал и изъятое имущество можно было направлять только на утилизацию или уничтожение.
Обновлено в 05:55
Экономика
Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа
При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.
Обновлено в 05:54
Экономика
Законопроект о ежегодном повышении МРОТ прошел в Госдуме второе чтение
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о ежегодном повышении МРОТ, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по России на 117 рублей.
Обновлено в 05:55
Энергетика
Brent подорожала до $62,27 за баррель
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени составляет $62,27 за баррель, что на $0,58 (0,94%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 05:44
Политика
Новак назвал необоснованными санкции США против структуры Минэнерго
Министерство энергетики России считает необоснованными санкции США против структуры Минэнерго — «Промсырьеимпорта», сказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 05:41
Экономика
Stockmann отказался от развития сети Podium Market
Stockmann решил отказаться от дальнейшего развития сети Podium Market в России, сообщил ритейлер во вторник.
Обновлено в 05:25
Недвижимость
Квартиры в домах под реновацию подорожали на 20% за два года
Если зимой 2017 года ежемесячно в продажу выводилось около 1,8 тыс. квартир, то осенью 2018-го — 0,4 тыс. В Москве назвали победителей архитектурного конкурса по реновации Если говорить о влиянии программы на рынок аренды, то оно невелико.
Обновлено в 04:49
Экономика
«Яндекс.Маркет» открыл первый собственный логистический комплекс
Компания обещает доставлять заказы этим клиентам в течение одного-двух дней. В создание комплекса "Яндекс.Маркет" вложил 500 млн руб.
Обновлено в 05:44
Экономика
Биржа начала отстранять трейдеров от торгов нефтепродуктами
Биржа начала проверять трейдеров, после того как вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с нефтяниками и независимыми участниками рынка топлива 27 ноября попросил выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов за счет использования специальных программ, позволяющих повышать цену сделок.
Обновлено в 04:13
Экономика
В Роструде рассказали о задержках зарплаты
3,2 миллиарда рублей задолжали работодатели 46,7 тысячи работникам. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено в 05:41
Экономика
Российские застройщики с 1 июля открыли 100 счетов эскроу
Как сообщалось, с 1 июля 2018 года, согласно поправкам к долевому законодательству, застройщики в добровольном порядке могут использовать счета эскроу для привлечения средств дольщиков.
Обновлено в 05:54
Экономика
ЦБ распространит на банки обязательную маркировку сайтов в поисковиках
Центробанк инициирует законопроект об обязательной маркировке официальных сайтов банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций (МФО) и других нефинансовых организаций (НФО), сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин (его слова передал ТАСС).
Обновлено в 05:06
Экономика
В России пересмотрят цены на жизненно важные лекарства
В России могут упасть цены на лекарства — правительство приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП).
Обновлено в 05:29