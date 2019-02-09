Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчинРИА Новости 10:12
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на исследование. Медики считают, что кровь в моче и фекалиях может указывать на возникновение рака мочевого пузыря или кишечника.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Происшествия
Полиция заинтересовалась «живым щитом» из машин под Владимиром
По словам очевидцев, около поста ГИБДД под Юрьевцем дорогу решили перегородить «живым щитом».
Обновлено в 12:28
Футбол
Головин получил травму в матче за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Франции с "Монпелье" (счет 1:1, идёт второй тайм), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене
В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Борт МЧС доставил из Багдада в Москву 27 российских детей
Спецборт МЧС России доставил из Багдада в Москву 27 российских детей, которые вместе с матерями содержались в одной из тюрем иракской столицы.
Обновлено в 13:07
Общество
В WWF назвали причину нашествия медведей на Новой Земле
Причиной массового нашествия белых медведей в поселках архипелага Новая Земля является изменение климата – сокращение площади льдов - и поведение людей, которые небрежно относятся к утилизации мусора, сообщил РИА Новости координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы Михаил Стишов.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Охранники ТЦ в Новороссийске сломали позвоночник школьнице
Охранники одного из ТЦ в Новороссийске сломали позвоночник 15-летней школьнице, протащив девочку по лестнице.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Манчестер Сити» подчеркнул разницу
Обновлено в 14:18
Происшествия
В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита
На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек
Обновлено в 12:36
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В центре Самары загорелось административное здание
Административное здание загорелось вечером в воскресенье в историческом центре Самары, информации о пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 13:17
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Музыка
Украину на «Евровидении-2019» может представить россиянка
Обновлено в 13:47
Спорт
Туктамышева выиграла турнир Dragon Trophy
Обновлено в 13:49
Происшествия
«Желтые жилеты» напали на дом экс-премьера Бельгии
Сторонники протестного движения "желтых жилетов" напали на дом экс-премьера Бельгии Элио Ди Рупо.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Общество
«Победа» отказалась от введения платных бумажных стаканчиков
Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» по решению прокуратуры отказалась от введения платы за использование пассажирами бумажных питьевых стаканчиков для воды.
Обновлено в 04:21
Политика
Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет
Обновлено в 06:48
Общество
Канадец выиграл в лотерею $3,8 млн
Житель Канады выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 5 млн канадских долларов ($3,8 млн), передает CTV News.
Обновлено в 12:15
Общество
Жители башкирского Сибая записали видеообращение к Владимиру Путину
В ролике, размещённом в соцсетях, сотни людей просят президента вмешаться в ситуацию и прекратить стройку цементного завода, а также остановить деятельность завода буровых реагентов, который, по словам людей, «выбрасывает в воздух отравляющие вещества».
Обновлено в 12:24
Политика
В Белом доме задумались о новом шатдауне
Рекордно долгий шатдаун продлился в США 35 дней. Частичная приостановка работы правительства США продолжалась с 22 декабря 2018 года.
Обновлено в 12:02
Кино
В новой серии «Простоквашино» Дядя Фёдор впервые влюбляется
«Союзмультфильм» опубликовал новый эпизод «Простоквашино». Серия получила название «Вишневая феерия». В ней Дядя Фёдор впервые влюбляется.
Обновлено в 10:29
Спорт
Семён Елистратов выиграл золото в смешанной эстафете
Обновлено в 12:45
Общество
В российские города вернут палатки и ларьки
Законопроект предлагает вернуть в города торговые палатки и автолавки.
Обновлено в 11:17