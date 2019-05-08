Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»Lenta.ru 04:10

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение». Его слова передает ТВЦ. Как отмечает эксперт, Лазареву удастся войти в пятерку лидеров только при условии, что его поддержат страны, входившие в состав СССР.

Названы шансы Лазарева на победу в «Евровидении»

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