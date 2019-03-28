Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатамиГазета.Ru 01:10

Самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тыс. рублей). За ней следуют финансовая и страховая деятельность (77,3 тыс.), а также деятельность в области информации и связи (66,2 тыс.).

с чего всё началось

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.

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