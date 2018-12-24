Меньше кредитов на юге В целом результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что закредитованность населения в регионах очень неоднородна. Отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате варьируется от 11% до 83%, а средний уровень закредитованности по России составляет примерно 45%.

с чего всё началось

Крым и Севастополь оказались наименее закредитованными регионами России. Такие выводы сделало агентство РИА Рейтинг, изучив данные Центробанка РФ и Росстата, пишет РИА Новости.

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