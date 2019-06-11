Футбол

Месси назван самым высокооплачиваемым спортсменом мираMetaratings вчера в 12:29

Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Неймар («ПСЖ») составили тройку самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Состояние Месси составляет 127 миллионов долларов, и он возглавляет рейтинг.
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Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Чемпионатвчера в 11:42

Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года

Интерфакс-Спортвчера в 12:06

Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира

Матч ТВвчера в 11:47

Месси, Роналду и Неймар — 3 самых высокооплачиваемых спортсмена мира по версии Forbes

Sport24.ruвчера в 12:52

Месси, Роналду и Неймар - самые высокооплачиваемые спортсмены мира, Серена Уильямс - 63-я

Спорт-Экспрессвчера в 11:00

Самые высокооплачиваемые спортсмены мира — 2019. Рейтинг Forbes

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Месси опять обогнал Роналду: Forbes опубликовал список самых богатых спортсменов планеты

Sport.ruвчера в 11:30
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Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
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Происшествия

Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве

Один человек погиб в крупном ДТП с участием шести автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает 12 июня РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
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Происшествия

Град «размером с теннисный мяч» обрушился на Баварию

Обновлено вчера в 00:33
Армия и оружие

Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах

3 июня 1999 года президент Югославии Слободан Милошевич был вынужден согласиться с навязанным западными странами планом "мирного урегулирования", включавшим вывод из Косова югославских военных и передачу края под контроль международных сил KFOR (англ. Kosovo Force) под руководством НАТО.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

Обновлено вчера в 12:40
Армия и оружие

Российские военные передали гумпомощь жителям Хамы

Сотрудники российского ЦПВС в Сирии организовали передачу гуманитарной помощи жителям деревни Кафр-Акид, располагающейся в провинции Хама, сообщил Федеральному агентству новостей представитель Центра — Сергей Бондарев.
Обновлено в 01:39
Технологии

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Обновлено в 00:36
Здоровье

Назван разрушающий почки витамин

Обновлено вчера в 22:45
Здоровье

Централизация службы скорой помощи может завершиться раньше срока

Централизация службы скорой помощи может завершиться уже к концу этого года, а не в 2021-м, как планировалось ранее.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

В России насчитали самую низкую смертность от внешних причин за 50 лет

Рождаемость в России, падающая с 2015 года, в прошлом году снизилась еще на 5,1% (в 2017 году падение было еще более сильным — 10,5%).
Обновлено в 01:00
Общество

В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов

Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено 10 июня в 02:37
Транспорт

Верховный суд разрешил лишать прав за грязные номера

К искажениям в суде отнесли и шторки для номеров, и эклектромагниты. Помехой для идентификации номера также станут листва, снег и грязь.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Авто

В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross

В России стартовали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Общество

Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде

Обновлено 10 июня в 22:49
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Обновлено вчера в 14:18
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие

Российский новейший фрегат «Адмирал Горшков» посетил Эквадор

Деловой заход в эквадорский порт Пуэрто-Боливар совершил новейший фрегат Северного флота РФ «Адмирал Горшков» 11 июня, сообщила пресс-служба флота.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено вчера в 18:53
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
Религия

Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви

Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00
Политика

Филарет на Украине отвергает томос об автокефалии

Раньше Филарет был главой Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Кадыров прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено вчера в 21:18
Политика

Парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадиции

Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Выходной день. Как москвичи отметят День России

День России отмечают 12 июня по всей стране. Целый комплекс праздничных мероприятий подготовили и в Москве.
Обновлено в 01:42
Здоровье

У женщины с «раком мозга» внезапно нашли другую болезнь

Американке, страдавшей от симптомов, указывающих на рак головного мозга, внезапно поставили другой диагноз, передает CNN.У 42-летней жительницы Нью-Йорка Рэйчел Пальм обнаружили поражение головного мозга после того, как она в течение нескольких месяцев испытывала ряд мучительных симптомов.
Обновлено вчера в 09:24
Политика

На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие

В ВКС России могут появиться военные летчицы

В Воздушно-космических силах (ВКС) России не исключают, что первые в стране девушки, которые начали обучение на военных летчиц, будут пилотировать истребители.
Обновлено в 01:18
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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