Футбол
Месси назван самым высокооплачиваемым спортсменом мираMetaratings вчера в 12:29
Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Неймар («ПСЖ») составили тройку самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Состояние Месси составляет 127 миллионов долларов, и он возглавляет рейтинг.
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Месси, Роналду и Неймар — 3 самых высокооплачиваемых спортсмена мира по версии Forbes
Sport24.ruвчера в 12:52
Месси, Роналду и Неймар - самые высокооплачиваемые спортсмены мира, Серена Уильямс - 63-я
Спорт-Экспрессвчера в 11:00
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
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Град «размером с теннисный мяч» обрушился на Баварию
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Как российские десантники нарушили планы НАТО на Балканах
3 июня 1999 года президент Югославии Слободан Милошевич был вынужден согласиться с навязанным западными странами планом "мирного урегулирования", включавшим вывод из Косова югославских военных и передачу края под контроль международных сил KFOR (англ. Kosovo Force) под руководством НАТО.
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Армия и оружие
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Сотрудники российского ЦПВС в Сирии организовали передачу гуманитарной помощи жителям деревни Кафр-Акид, располагающейся в провинции Хама, сообщил Федеральному агентству новостей представитель Центра — Сергей Бондарев.
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Назван разрушающий почки витамин
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Централизация службы скорой помощи может завершиться раньше срока
Централизация службы скорой помощи может завершиться уже к концу этого года, а не в 2021-м, как планировалось ранее.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
В России насчитали самую низкую смертность от внешних причин за 50 лет
Рождаемость в России, падающая с 2015 года, в прошлом году снизилась еще на 5,1% (в 2017 году падение было еще более сильным — 10,5%).
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В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов
Пять учащихся школ Приамурья на ЕГЭ показали высший результат — по 100 баллов по литературе и географии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено 10 июня в 02:37
Транспорт
Верховный суд разрешил лишать прав за грязные номера
К искажениям в суде отнесли и шторки для номеров, и эклектромагниты. Помехой для идентификации номера также станут листва, снег и грязь.
Обновлено вчера в 20:12
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Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено вчера в 16:51
Авто
В России стартовали продажи внедорожного универсала Lada Granta Cross
В России стартовали продажи нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross.
Обновлено в 00:44
Общество
Сергей Цивилёв отреагировал на просьбу киселевчан об убежище в Канаде
Обновлено 10 июня в 22:49
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Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Российский новейший фрегат «Адмирал Горшков» посетил Эквадор
Деловой заход в эквадорский порт Пуэрто-Боливар совершил новейший фрегат Северного флота РФ «Адмирал Горшков» 11 июня, сообщила пресс-служба флота.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Рябков усомнился в готовности США к соглашениям по вооружениям
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон не достигнут новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено вчера в 18:53
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено 10 июня в 11:35
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Стать «соучастником жертвы». За что мы платим в церкви
Церковь питается от жертвы прихожан, говорят священники.
Обновлено в 01:00
Политика
Филарет на Украине отвергает томос об автокефалии
Раньше Филарет был главой Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата.
Обновлено вчера в 10:19
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Обновлено вчера в 21:18
Политика
Парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадиции
Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Выходной день. Как москвичи отметят День России
День России отмечают 12 июня по всей стране. Целый комплекс праздничных мероприятий подготовили и в Москве.
Обновлено в 01:42
Здоровье
У женщины с «раком мозга» внезапно нашли другую болезнь
Американке, страдавшей от симптомов, указывающих на рак головного мозга, внезапно поставили другой диагноз, передает CNN.У 42-летней жительницы Нью-Йорка Рэйчел Пальм обнаружили поражение головного мозга после того, как она в течение нескольких месяцев испытывала ряд мучительных симптомов.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт
Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
В ВКС России могут появиться военные летчицы
В Воздушно-космических силах (ВКС) России не исключают, что первые в стране девушки, которые начали обучение на военных летчиц, будут пилотировать истребители.
Обновлено в 01:18