Названы самые высокооплачиваемые профессии в РоссииRT на русском 00:01

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с чего всё началось

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

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