Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии в РоссииRT на русском 00:01
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
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с чего всё началось
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.RT на русском00:01
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Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 года
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины
Обновлено 30 марта в 10:36
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол
Вадим Евсеев: «Задачей было поднять боевой дух»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что его первостепенной задачей перед матчем с ЦСКА было поднять дух команды.
Обновлено в 00:29
Политика
МИД России посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине
В Twitter министерства иностранных дел России появилось «экстренное сообщение» о ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Алексей Текслер встретился с фермерами и владельцами агрохолдингов
Обновлено вчера в 11:39
Финансы
Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 года
Министерство финансов ожидает ослабления курса российского рубля к доллару США в течение следующих 17 лет - об этом говорится в составленном ведомством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
В Подмосковье нашли подпольный игорный дом
В одном из частных домов в Московской области полиция нашла игорный клуб. Заведение работало в д. Старые Псарьки.
Обновлено в 01:55
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты
Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада
Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Недвижимость
В крупных городах России зафиксирован рост цен на жилье
Самые высокие цены зафиксированы (среднестатистический "квадрат" и квартира в типовой новостройке): Москва – 205 тыс. руб. и 12 млн руб.; Санкт-Петербург – 122 тыс. руб. и 7,4 млн руб.; Сочи – 110 тыс. руб. и 6,5 млн руб. Самые низкие цены зафиксированы в Магнитогорске – квадратный метр стоит 30 тысяч рублей, а квартира в новостройке – 1,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:25
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.
Обновлено вчера в 20:37
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Экономика
В Перми ждут приезда Дмитрия Медведева
Завтра, 2 апреля, в Перми ждут председателя Правительства России Дмитрия Медведева.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы
Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на севере Москвы, сообщатся на сайте столичного МЧС.
Обновлено в 00:54