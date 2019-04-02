Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в РоссииRT на русском 00:01

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
RT на русском00:01

Подробнее о событии

Эксперты Минтруда назвали самые высокооплачиваемые профессии

РБК01:39

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России

Известия00:40

Названы самые высокооплачиваемые профессии

РИА Новости00:17

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии

Газета.Ru00:25

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

RT на русском00:01

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Lenta.ru01:41

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

URA.Ru01:17
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Энергетика

Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 года

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля.
Обновлено вчера в 13:39
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины

Обновлено 30 марта в 10:36
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол

Вадим Евсеев: «Задачей было поднять боевой дух»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что его первостепенной задачей перед матчем с ЦСКА было поднять дух команды.
Обновлено в 00:29
Политика

МИД России посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине

В Twitter министерства иностранных дел России появилось «экстренное сообщение» о ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Алексей Текслер встретился с фермерами и владельцами агрохолдингов

Обновлено вчера в 11:39
Финансы

Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 года

Министерство финансов ожидает ослабления курса российского рубля к доллару США в течение следующих 17 лет - об этом говорится в составленном ведомством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Энергетика

Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия

В Подмосковье нашли подпольный игорный дом

В одном из частных домов в Московской области полиция нашла игорный клуб. Заведение работало в д. Старые Псарьки.
Обновлено в 01:55
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух

Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Обновлено в 00:34
Недвижимость

В крупных городах России зафиксирован рост цен на жилье

Самые высокие цены зафиксированы (среднестатистический "квадрат" и квартира в типовой новостройке): Москва – 205 тыс. руб. и 12 млн руб.; Санкт-Петербург – 122 тыс. руб. и 7,4 млн руб.; Сочи – 110 тыс. руб. и 6,5 млн руб. Самые низкие цены зафиксированы в Магнитогорске – квадратный метр стоит 30 тысяч рублей, а квартира в новостройке – 1,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 06:25
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Транспорт

Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта

В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Экономика

В Перми ждут приезда Дмитрия Медведева

Завтра, 2 апреля, в Перми ждут председателя Правительства России Дмитрия Медведева.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на севере Москвы, сообщатся на сайте столичного МЧС.
Обновлено в 00:54
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