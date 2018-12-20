Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии года
Lenta.ru
00:23

Сервис по поиску работы и рекрутинга Rabota.ru провел исследование и объявил о самых доходных профессиях 2018 года. Копия исследования имеется в распоряжении «Ленты.ру». Первое место по размеру зарплат заняли сотрудники сферы IT.
Lenta.ru00:23

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Названы три профессии с самой большой зарплатой в России

URA.Ru03:39

Назван топ самых высокооплачиваемых профессий 2018 года

Московский Комсомолец02:29

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России в 2018 году

Life.ru02:06

Специалисты IT в 2018 году получали самые высокие зарплаты в России

Народные новости01:31

Названы самые высокие зарплаты уходящего года

Вечерняя Москва01:15

Названы самые высокооплачиваемые профессии года

Lenta.ru00:23

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии 2018 года

ТАСС00:14
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Общество

ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав

Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о введении повторных экзаменов на знание ПДД при замене водительского удостоверения.
Обновлено вчера в 20:06
Транспорт

Собянин открыл станцию метро «Беломорская»

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новую станцию "Беломорская" Замоскворецкой линии метро.
Обновлено в 03:32
Общество

В Москве предложили увеличить штраф за неоплату парковки в два раза

В Московскую городскую думу внесён проект поправок к статье 8.14 столичного Кодекса об административных правонарушениях относительно повышения штрафа за неоплату парковки с 2500 до 5000 рублей.
Обновлено в 01:53
Общество

Свыше 200 елочных базаров открылись в Москве

Обновлено в 02:02
Общество

Москвичи увидят «холодное полнолуние»

Обновлено в 05:13
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры

Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников опубликовал на своем сайте рекомендации по выбору красной икры.
Обновлено вчера в 22:35
Здоровье

В Минздраве рассказали о младенческой смертности в России

"По данным за 10 месяцев 2018 года, младенческая смертность в России достигла исторического минимума в 5,0 на 1000 рождений", - подчеркнули в Минздраве.
Обновлено в 03:44
Общество

Россияне сократили расходы на подарки к Новому году

Обновлено в 03:14
Транспорт

На российских дорогах появится шумовая разметка

В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

Госструктуры и корпорации потратят на Новый год 141 млн рублей

Новогодние траты федеральных государственных органов и корпораций составят 141 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Общество

«Росконтроль» назвал марки поддельного сыра

Эксперты «Росконтроля» проверили сыр, продающийся на прилавках российских магазинов.
Обновлено в 04:28
Общество

Собянин пообещал выплатить долги работникам хлебозавода «Черкизово»

Обновлено вчера в 10:42
Транспорт

Электрички МЖД изменят расписание на новогодние праздники

Поезда Московской железной дороги изменят расписание в новогодние праздники, сообщает 20 декабря официальный портал мэра Москвы.
Обновлено в 03:08
Общество

В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси

Уличный художник Бэнкси опубликовал видео со своим новым граффити в Великобритании на своей странице в Instagram. https: / / www.instagram.com / p / BrkqwhnlNjR / На одной стене гаража изображен ребенок, ловящий снежинки ртом.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

Сегодня суд окончательно решит вопрос о закрытии цирка в Екатеринбурге

Свердловский облсуд сегодня рассмотрит жалобу на решение Ленинского райсуда о приостановке работы цирка в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба облсуда.
Обновлено вчера в 22:08
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