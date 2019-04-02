Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессииРоссийская газета 02:45

Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили "РГ" во ВНИИ труда. Там проанализировали базы данных вакансий крупных рекрутинговых сайтов.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

В ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
RT на русском00:01

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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Газета.Ru06:47

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии

РБК01:39

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Коммерсантъ02:21

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Российская газета02:45

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

URA.Ru01:17

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России

Известия00:40

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

RT на русском00:01
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
Происшествия

В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся

Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено в 17:39
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Космос

«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой

Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Обновлено в 08:11
Экономика

Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»

Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Экономика

В России могут появиться пять новых налогов

Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено в 00:22
Общество

Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса

Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Политика

Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Происшествия

В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Шоу-бизнес

Подруга Марии Порошиной рассказала о новом избраннике актрисы

Мария Порошина с детьми и матерью По словам источника, Порошина представляет нового спутника "другом", и при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями, не намереваясь переехать к избраннику, передает "КП".
Обновлено в 06:17
Авто

Hyundai продемонстрировал руль со встроенными сенсорными экранами

Согласно стратегии развития, Hyundai планирует оцифровать как можно больше элементов управления и со временем отказаться от физических кнопок.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие

НАТО намерена гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала представитель США при Североатлантическом альянсе.
Обновлено в 18:18
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Общество

Удивим гостей. Чем окажется полезна программа развития туризма в Калуге

За шесть лет, на которые рассчитана программа, планируется увеличить поток гостей в область до 3,5 млн. человек в год.
Обновлено в 06:01
Политика

Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:34
Экономика

Россия даст Белоруссии кредит на 600 миллионов долларов

Средства будут направлены на погашение текущего долга Белоруссии перед Россией, сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Обновлено в 10:12
Политика

Трамп вновь ошибочно заявил, что его отец родился в Германии

Как сообщает газета The Washington Post, президент СШ Дональд Трамп в очередной перепутал место рождения своего отца, заявив, что Фред Трамп появился на свет в Германии, в то время, как в действительности местом его рождения является Нью-Йорк.
Обновлено в 17:46
Наука

Разработана спасающая от бессонницы пижама

Обновлено в 10:27
Происшествия

Никита Белых попросил об отсрочке выплаты 48 миллионов рублей штрафа

Обновлено в 14:16
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Общество

Британский отель открыл уроки йоги с лемурами

В британском отеле предлагают заняться йогой в компании лемуров. Как стало известно rusfact.com, такие занятия называются «лемога».
Обновлено в 13:50
Наука

Артефакты древней культуры Тиуанако достали со дна озера Титикака

Религиозные подношения древней южноамериканской культуры Тиуанако, предшествовавшей инкам, извлекли из донных отложений озера Титикака в Боливии и подняли на поверхность подводные археологи.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках

Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке

США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела.
Обновлено в 15:53
Политика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено в 14:11
Политика

Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле

Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
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