Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессииРоссийская газета 02:45

Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили "РГ" во ВНИИ труда. Там проанализировали базы данных вакансий крупных рекрутинговых сайтов.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

В ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
RT на русском00:01

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Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

URA.Ru01:17

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Российская газета02:45

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

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Газета.Ru06:47

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Известия00:40

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

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