Названы самые высокооплачиваемые профессииРоссийская газета 02:45

В ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

с чего всё началось

Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили "РГ" во ВНИИ труда. Там проанализировали базы данных вакансий крупных рекрутинговых сайтов.

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