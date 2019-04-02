Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессииРоссийская газета 02:45
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили "РГ" во ВНИИ труда. Там проанализировали базы данных вакансий крупных рекрутинговых сайтов.
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с чего всё началось
В ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.RT на русском00:01
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