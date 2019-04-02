Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессииРоссийская газета 02:45

Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили "РГ" во ВНИИ труда. Там проанализировали базы данных вакансий крупных рекрутинговых сайтов.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

В ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
RT на русском00:01

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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии

РБК01:39

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Российская газета02:45

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Коммерсантъ02:21

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Газета.Ru06:47

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

URA.Ru01:17

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России

Известия00:40

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

RT на русском00:01
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Авто

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Обновлено в 12:26
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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
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Авто

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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России.
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Происшествия

В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск

В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
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Спорт

Команда Логинова и Гараничева провалила эстафету на чемпионате России

Обновлено в 08:55
Армия и оружие

NASA: после испытания Индией оружия в космосе МКС угрожает авария

В NASA выразили озабоченность возросшим риском столкновения международной космической станции с обломками, после того как Индия испытала на околоземной орбите противоспутниковое оружие.
Обновлено вчера в 16:32
Политика

В НАТО заявили, что намерены гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив

Обновлено в 18:47
Экономика

В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами

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Обновлено в 09:00
Происшествия

В Астрахани восьмилетний ребёнок один ушёл в кругосветное путешествие

Восьмилетний школьник решил отправиться в кругосветное путешествие. Об этом во вторник сообщает пресс-служба местного управления МВД.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова

Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:38
Политика

Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Армия и оружие

Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия

Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Политика

Президент Алжира объявил об отставке

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика объявил во вторник об уходе с поста. Об этом сообщило агентство Algerie presse service.
Обновлено в 15:08
Общество

Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены

Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Бывший офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:14
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«Барселона» спасла почти проигранный матч против «Вильярреала»

Обновлено в 18:25
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Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

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Британский отель предложил гостям йогу с лемурами

В Великобритании один из отелей предлагает своим гостям необычную оздоровительную услугу - занятия йогой с лемурами или "лемогу".
Обновлено в 19:54
Армия и оружие

В КНДР назвали новые учения ВС США и Южной Кореи провокацией

Сами военные учения ВС США и Республики Корея названы "откровенной провокацией, которая льёт ледяную воду (ушат холодной воды) на весь переговорный процесс как между Пхеньяном и Вашингтоном, так и между Пхеньяном и Сеулом".
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Джастин Бибер показал фото беременной Хейли и снимок УЗИ

View this post on Instagram If U thought it was April fools A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) on Apr 1, 2019 at 1:24pm PDT И вот когда у поклонников почти не осталось сомнений в том, что семья Биберов действительно ждёт ребёнка, музыкант выложил третье фото: снимок УЗИ с щенком вместо ребёнка.
Обновлено в 04:54
Автоспорт

Ферстаппен возглавил протокол первого дня тестов

Результаты первого дня тестов Пилот Команда Время Круги Шины 1. М.Ферстаппен Red Bull Racing 1:29.379 62 С3 2. М.Шумахер Ferrari +0.597 56 С5 3. Л.Норрис McLaren +1.421 22 С3 4. Р.Грожан Haas +1.503 42 С3 5. А.Элбон Toro Rosso +1.709 71 С3 6. Л.Хэмилтон Mercedes +1.777 77 С3 7. Д.Риккардо Renault +2.205 45 С4 8. Л.Стролл Racing Point +2.585 32 С3 9. К.Сайнс McLaren +2.679 32 С2 10.
Обновлено в 11:20
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Общество

Дежавю: патология или норма? Отвечает биолог

Эксперт, ссылаясь на работы российских, американских и чешских учёных, рассказала, что эффект дежавю испытывает на себе большинство людей.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Нападение на племянницу Скрипаля попало на видео

Обновлено в 04:30
Авто

Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера

На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Политика

Отбывающему наказание в США россиянину Селезневу отказали в апелляции

Отбывающему 27-летний срок заключения в американской тюрьме гражданину РФ Роману Селезневу отказали в апелляции, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на адвоката Селезнева Игоря Литвака.
Обновлено в 20:04
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
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Происшествия

Пожар в детском лагере в Хабаровском крае потушен

Пожарные потушили возгорание в детском оздоровительном лагере "Океан" в Хабаровском крае.
Обновлено в 19:09
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