Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессииРоссийская газета 02:45

Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили "РГ" во ВНИИ труда. Там проанализировали базы данных вакансий крупных рекрутинговых сайтов.
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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

В ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий. Результаты исследования есть в распоряжении RT. Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
RT на русском00:01

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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Газета.Ru06:47

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии в России

Коммерсантъ02:21

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

RT на русском00:01

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии

РБК01:39

Стали известны самые высокооплачиваемые профессии в России

Известия00:40

Названы самые высокооплачиваемые профессии

РИА Новости00:17

Названы самые высокооплачиваемые профессии

Lenta.ru01:41
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