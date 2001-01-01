Общество
Названы самые высокооплачиваемые красноярские вакансии маяНГС.Красноярск 20 мая в 22:04
Портал по поиску работы Зарплата.ру назвал самые высокооплачиваемые вакансии мая в Красноярске.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:26, Ашберн
Политика
Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в Екатеринбурге
Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Происшествия
В центре Москвы провалился грунт
На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
Ликсутов извинился перед застрявшими на три часа пассажирами метро
Застрявшим пассажирам свои извинения принес глава московского департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Обновлено вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Вдова Доренко показала фотографии последнего дня жизни журналиста
Юлия Доренко, вдова главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, рассказала о последнем дне жизни журналиста и опубликовала его фотографии, сделанные 9 мая 2019 года.
Обновлено вчера в 13:08
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Охранник одного из магазинов в «Зимней вишне» не выпускал людей
Охранник одного из магазинов на втором этаже торгового центра "Зимняя вишня" в городе Кемерово во время пожара запер двери и не выпускал людей.
Обновлено в 03:21
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Хоккей
Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Приангарье накрывает дымом лесных пожаров
Половина из 43 лесных пожаров, полыхающих на сегодняшний день, 22 мая, в России, приходится на Иркутскую область, отмечается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Мошенники разработали новую схему для обмана пользователей Facebook
Мошенники придумали новый способ вымогать деньги. Своих жертв они запугивают последствиями содействия террористам.
Обновлено в 02:41
Авто
Новый Renault Megane RS Trophy-R побил рекорд Нюрбургринга
Трековый хэтчбек Renault Megane RS Trophy-R новой генерации установил новый рекорд Нюрбургринга — автомобиль прошел всю трассу за 7 минут 40,100 секунды, что на четыре секунды быстрее достижения Honda Civic Type R. Новый Renault Megane RS Trophy-R комплектуется 1,8-литровым турбодвигателем от обычного Megane RS Trophy.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
В России 24 млн граждан рискуют лишиться пенсии
Речь идет о доходах около 24 миллионов работающих россиян, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд, как сообщают «Известия».
Обновлено в 00:14
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Парубий заявил, что роспуск Рады оспорят в Конституционном суде
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента будет обжалован в Конституционном суде.
Обновлено в 03:12
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Согласно документам итальянского МВД, которые юрист передал корреспонденту агентства, ордер на арест Смышляева был выдан в январе судом Уфы по статье "преднамеренное банкротство".
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Татьяна Навка блеснула бриллиантами на Каннском кинофестивале
Татьяна Навка присоединилась к российским знаменитостям, прилетевшим на Каннский фестиваль.
Обновлено вчера в 18:55
Общество
ФАС передала правоохранителям дело экс-губернатора Челябинской области
Выявить нарушение удалось во время проверки ФАС. Теперь материалы дела передали в правоохранительные органы.
Обновлено в 02:52
Здоровье
Врачи детской больницы святого Владимира провели двухтысячную операцию по методике с доступом через пупок
Врачи детской городской клинической больницы святого Владимира департамента здравоохранения Москвы провели двухтысячную операцию по уникальной методике с доступом через пупок.
Обновлено в 03:08
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Глава администрации президента Андрей Богдан: Олигархи не будут управлять Украиной
Накануне президент Украины подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и назначил выборы на 21 июля.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Власти Москвы разослали письма о вреде поп-группы «Френдзона»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона», сообщает РБК.
Обновлено в 03:02
Общество
Собор Святой Екатерины: происходит заигрывание власти с беснующимися
В развитие «инициативы» уже договорились до возможного референдума по вопросу строительства собора.
Обновлено вчера в 02:10