По итогам 12 месяцев, hh.индекс (соотношение количества вакансий и резюме), которым специалисты измеряют уровень конкуренции, был зафиксирован на уровне 5,7. В декабре прошлого года он был на отметке 6,4. Самым же высоким за последние пять лет (6,9) этот показатель был в 2015 году.

с чего всё началось

Специалисты рекрутинговой фирмы HeadHunter назвали самые востребованные профессии по результатам уходящего года. По имеющимся данным, проще всего работу могли найти специалисты в области продаж — на их долю пришлась практически треть предложений работодателей.

Названы самые востребованные профессии в России в 2018 году

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