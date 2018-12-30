Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2018 году
Названы самые востребованные профессии в России в 2018 годуФАНвчера в 03:04
Специалисты рекрутинговой фирмы HeadHunter назвали самые востребованные профессии по результатам уходящего года. По имеющимся данным, проще всего работу могли найти специалисты в области продаж — на их долю пришлась практически треть предложений работодателей.
ФАНвчера в 03:04
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с чего всё началось
По итогам 12 месяцев, hh.индекс (соотношение количества вакансий и резюме), которым специалисты измеряют уровень конкуренции, был зафиксирован на уровне 5,7. В декабре прошлого года он был на отметке 6,4. Самым же высоким за последние пять лет (6,9) этот показатель был в 2015 году.Российская газета29 декабря в 20:00
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Названы профессии, представителям которых проще всего трудоустроиться в России
Народные новостивчера в 03:31
Продавцы и парикмахеры стали самыми востребованными профессиями 2018 года
Московский Комсомолецвчера в 02:15
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Общество
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Общество
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В Южной Корее запретят пластиковые пакеты в супермаркетах и торговых точках. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
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Обновлено вчера в 15:34
Транспорт
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Обновлено вчера в 16:17