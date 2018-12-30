Общество

Названы самые востребованные профессии в России в 2018 году
ФАН
вчера в 03:04

Специалисты рекрутинговой фирмы HeadHunter назвали самые востребованные профессии по результатам уходящего года. По имеющимся данным, проще всего работу могли найти специалисты в области продаж — на их долю пришлась практически треть предложений работодателей.
ФАНвчера в 03:04
с чего всё началось

Кому в России легче всего устроиться на работу

По итогам 12 месяцев, hh.индекс (соотношение количества вакансий и резюме), которым специалисты измеряют уровень конкуренции, был зафиксирован на уровне 5,7. В декабре прошлого года он был на отметке 6,4. Самым же высоким за последние пять лет (6,9) этот показатель был в 2015 году.
Российская газета29 декабря в 20:00

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Названы самые востребованные профессии 2018 года

НТВвчера в 06:28

Эксперты составили список самых нужных профессий

News.ruвчера в 06:23

Рабочие и парикмахеры. Названы самые востребованные профессии в России

Life.ruвчера в 04:46

Названы профессии, представителям которых проще всего трудоустроиться в России

Народные новостивчера в 03:31

Продавцы и парикмахеры стали самыми востребованными профессиями 2018 года

Московский Комсомолецвчера в 02:15

Кому в России легче всего устроиться на работу

Российская газета29 декабря в 20:00

Названы самые популярные профессии у российской молодежи

Московская перспектива28 декабря в 05:44
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Транспорт

В Крыму назвали дорогой жизни трассу «Таврида»

Обновлено в 03:03
Общество

Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

Статс-секретарь—замминистра транспорта России Сергей Аристов умер в возрасте 63 лет после тяжелой болезни, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай).
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Тверская улица в Москве станет пешеходной на новогодние праздники

Обновлено в 00:35
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от гриппа и ОРВИ

Лучшей защитой от гриппа является иммунизация, заявили в Роспотребнадзоре, добавив, что от остальных ОРВИ прививка не защищает.
Обновлено в 04:05
Общество

Дед Мороз поздравил сирийских детей с Новым годом

Российский офицер из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР в костюме Деда Мороза поздравил с наступающим Новым годом детей сирийских беженцев, покинувших Идлибскую зону деэскалации.
Обновлено вчера в 21:24
Общество

Роспотребнадзор в 2018 году исследовал около двух миллионов проб пищи

"По предварительным итогам 2018 года, испытательными лабораториями Роспотребнадзора исследовано около 2 миллионов проб пищевых продуктов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Цискаридзе назвал разницу между балетными школами Москвы и Петербурга

Ректор Академии имени Вагановой заявил, что "глупо" вести разговоры о различиях петербургской и московской балетными школами.
Обновлено вчера в 19:05
ЖКХ

На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек

Из-за аварии на электросетях в Магаданской области без электроснабжения остались более 5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 00:53
Общество

В Египте обнаружили саркофаги римского периода

В Египте археологи нашли саркофаги красного цвета и овальной формы, относящиеся к римскому периоду.
Обновлено вчера в 13:24
Транспорт

Туристов в Венеции обложат новым налогом

27 декабря сообщалось, что иностранные туристы, приезжающие в Турцию, с 1 января 2019 года будут обложены специальным сбором на обеспечение безопасности.
Обновлено вчера в 20:10
Общество

Москвичей предупредили о гололедице и порывистом ветре 31 декабря

В Москве 31 декабря ожидается порывистый ветер и гололедица.
Обновлено в 03:40
Общество

Южная Корея откажется от пластиковых пакетов

В Южной Корее запретят пластиковые пакеты в супермаркетах и торговых точках. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
Обновлено вчера в 23:39
Общество

В Сети появилось видео с ребенком, разрисовавшим самолет

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как во время полета один из родителей позволяет ребенку разрисовать самолет, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 15:34
Транспорт

Центр Москвы перекроют в новогоднюю ночь из-за фейерверков

Центр Москвы перекроют в ночь на 1 января из-за проведения праздничных фейерверков в честь Нового года, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
Обновлено вчера в 16:17
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