Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2018 году
Названы самые востребованные профессии в России в 2018 годуТК Звезда05:05
Эксперты назвали сферы с самым большим количеством вакансий. Эксперты назвали самые востребованные профессии уходящего года. Как следует из результатов опроса, легче всего удавалось найти подходящую вакансию тем, кто работает в сфере продаж.
ТК Звезда05:05
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с чего всё началось
По итогам 12 месяцев, hh.индекс (соотношение количества вакансий и резюме), которым специалисты измеряют уровень конкуренции, был зафиксирован на уровне 5,7. В декабре прошлого года он был на отметке 6,4. Самым же высоким за последние пять лет (6,9) этот показатель был в 2015 году.Российская газетавчера в 20:00
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Происшествия
В Магнитогорске после взрыва газа обрушился подъезд
Обновлено в 21:54
Происшествия
В США сбежавший из вольера лев растерзал девушку
В американском штате Северная Каролина лев сбежал из вольера в зоопарке и убил 22-летнюю девушку-стажера, пишет USA Today.
Обновлено в 21:10
Политика
Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу
Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено в 16:03
Происшествия
Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным
Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Сенатор заявил о решении Трампа замедлить вывод войск из Сирии
Сенатор Линдси Грэм после встречи с президентом США Дональдом Трампом заверил журналистов, что глава государства согласился замедлить вывод войск из Сирии, сделав это "умным способом".
Обновлено в 17:34
Общество
Скончался замглавы Минтранса России Сергей Аристов
«Коллегия Министерства транспорта с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов — статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ», –– говорится в сообщении.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Пойман попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar
Под Владимиром следователи задержали мужчину, который может быть причастен к пропаже москвички Ирины Ахатовой, пользовавшейся сервисом BlaBlaCar в качестве водителя.
Обновлено в 07:04
Политика
В разногласиях Украины и Польши заметили российское «яблоко раздора»
Россия подбросила «яблоко раздора» в отношения Украины и Польши.
Обновлено в 21:32
Происшествия
Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки
Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.
Обновлено в 13:49
Политика
Трамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой
Если у бывшего американского президента Барака Обамы есть трехметровый забор вокруг дома ради его безопасности, то США тем более имеют право на подобное, заявил президент Дональд Трамп.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Обновлено в 13:47
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Обновлено в 10:20
Происшествия
Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Видео происшествия опубликовало издание 78.ru. По информации «Фонтанки», пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Обновлено в 14:31
Здоровье
Роспотребнадзор предложил запретить в школьных столовых соль без йода
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова предложила запретить использование в столовых учебных заведений нейодированной соли.
Обновлено в 19:33
Транспорт
Собянин открыл станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин 30 декабря открыл очередную станцию метро - "Савеловская" Большой кольцевой линии.
Обновлено в 06:33
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра
Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено в 12:53
Политика
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил в понедельник президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом.
Обновлено в 21:30
Общество
В Египте обнаружили саркофаги римского периода
В Египте археологи нашли саркофаги красного цвета и овальной формы, относящиеся к римскому периоду.
Обновлено в 13:24
Транспорт
МВД предложило привязать автономера к месту регистрации владельцев
Как поясняется в документе, ставя автомобиль на учет, можно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован его владелец.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
Курды отказались сложить оружие до окончания кризиса в Сирии
Курдские силы самообороны не откажутся от вооруженной борьбы до окончательного урегулирования политического кризиса в Сирии.
Обновлено в 21:21
Армия и оружие
Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения
Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.
Обновлено в 08:45
Транспорт
В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»
На втором, 85-километровом участке федеральной трассы "Таврида" в Крыму открылось движение.
Обновлено в 03:26
Политика
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против РФ
Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение
Ранее Брухунова пожаловалась на "агрессивную ревность" Степаненко.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Французский заключенный сбежал из тюрьмы по веревочной лестнице
Веревочная лестница помогла заключенному французской тюрьмы «Френ» совершить побег. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 19:15
Общество
Дед Мороз поздравил сирийских детей с Новым годом
Российский офицер из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР в костюме Деда Мороза поздравил с наступающим Новым годом детей сирийских беженцев, покинувших Идлибскую зону деэскалации.
Обновлено в 21:24
Экономика
В Токио продлили срок экс-руководителю Nissan
Токийский окружной суд в очередной раз продлил на 10 дней срок заключения экс-руководитель автоконцерна Nissan и его альянса с Mitsubishi и Renault Карлоса Гона, передало агентство Киодо.
Обновлено в 21:26
Армия и оружие
National Interest сравнил легендарные танки Т-34 и «Шерман»
В своей статье автор сравнивает сильные и слабые стороны Т-34, M4 Sherman, а также британского танка Cromwell.
Обновлено в 18:58
Происшествия
В США неизвестный обстрелял машину с детьми
В американском штате Техас неизвестный устроил стрельбу по автомобилю, в салоне машины находились дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:46