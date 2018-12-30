Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Названы самые востребованные профессии в РоссииTV Губерния09:28
Аналитики рекрутингового портала HeadHunter по итогам года названы самые востребованные профессии в России. Об этом пишет «Российская газета».
TV Губерния09:28
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с чего всё началось
По итогам 12 месяцев, hh.индекс (соотношение количества вакансий и резюме), которым специалисты измеряют уровень конкуренции, был зафиксирован на уровне 5,7. В декабре прошлого года он был на отметке 6,4. Самым же высоким за последние пять лет (6,9) этот показатель был в 2015 году.Российская газетавчера в 20:00
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Происшествия
Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Обновлено в 14:31
Политика
Канцлер Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ
Австрия поддерживает возможность постепенной отмены ограничительных мер против Российской Федерации, которые были введены в 2014 г. после начала гражданской войны на Украине.
Обновлено в 15:23
Политика
Спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию
Специальный рейс с российскими детьми, чьи родители примкнули к террористам, прибыл из Ирака и приземлился на подмосковном аэродроме Раменское, передает ТАСС.
Обновлено в 14:25
Кино
Скончался режиссер культовых боевиков Ринго Лэм
Гонконгкский режиссер и сценарист Ринго Лэм умер 29 декабря в возрасте 63 лет, передает South China Morning Post.
Обновлено в 13:04
Спорт
Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»
На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено в 11:43
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра
Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Общество
Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки
Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.
Обновлено в 13:49
Политика
Захарова заявила о дезорганизации в «Би-би-си»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке повторно сообщила о том, что в МИД не получали жалобы от корпорации "Би-би-си".
Обновлено в 12:32
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей клиентки Blablacar
Полиция и СКР задержали попутчика директора двух московских ресторанов Burger King Ирины Ахматовой, пропавшей без вести 23 декабря по дороге из Москвы в Тулу.
Обновлено в 03:55
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
Великобритания анонсировала открытие новых военных баз
Лондон планирует открыть новые военные базы в районе Карибского бассейна и в Юго-Восточной Азии после выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 13:47
Общество
«МБХ медиа»: Премии российских военных уменьшили ради храма минобороны
Предновогодние премии российским военнослужащим, по номеру приказа минобороны от 2010 года называемые «1010», в этом году оказались значительно урезаны из-за строительства главного храма вооруженных сил в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 11:00
Политика
Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии
Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 14:29
Футбол
Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» победить «Борнмут» в матче АПЛ
Обновлено в 13:29
Политика
Детский омбудсмен Анна Кузнецова вернула российских детей из Ирака
Обновлено в 14:11
Происшествия
«Ъ» стали известны подробности уголовных дел подозреваемого в исчезновении клиентки BlaBlaCar
Согласно фабуле уголовного дела, Чикирев приехал к проститутке, а получив от нее услуги, связал девушку и ее подругу и, угрожая ножом, потребовал отдать деньги и ценности.
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Футбол
Гендиректор «Газпром Арены»: «Чайки дырявят крышу стадиона»
Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о проблемах, которые существуют с крышей стадиона.
Обновлено в 08:10
Политика
Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством и отметил, что союз двух стран можно считать состоявшимся, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Обновлено в 08:06
Спорт
Россиянка Лагно выиграла чемпионат мира по блицу
Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу. По итогам 17-ти туров 29-летняя шахматистка набрала 13,5 очка.
Обновлено в 09:34
Общество
Строителям метро в Петербурге полностью выплатили долги по зарплате
Ранее сообщалось, что 26 декабря около 30 рабочих ЗАО "СМУ-11 Метрострой" (подрядчик ОАО "Метрострой") в шахте на строящейся станции "Театральная" объявили голодовку, требуя погасить долги по заработной плате.
Обновлено в 11:59
Политика
В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента
В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:54
Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Политика
AP: кибератака на типографию в США нарушила выпуск крупнейших газет
По данным AP, из-за кибератаки на типографию в Лос-Анджелесе в субботу печатные версии новых номеров изданий The Wall Street Journal, The New York Times, The San Diego Union-Tribune, а также Los Angeles Times, которой и принадлежит данное предприятие, в субботу не вышли вовсе или были напечатаны ограниченным тиражом.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
В Египте обнаружили саркофаги римского периода
В Египте археологи нашли саркофаги красного цвета и овальной формы, относящиеся к римскому периоду.
Обновлено в 13:24
Политика
Актер Гуськов рассказал об истинном отношении украинцев к россиянам
Жители западной части Украины всегда испытывали неприязнь к россиянам и никогда не скрывали своих резких антироссийских настроений, заявил народный артист Российской Федерации Алексей Гуськов.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Во Флориде в ходе драки в торговом центре пострадали 18 человек
Во Флориде в торговом центре (ТЦ) произошла драка.
Обновлено в 13:59
Футбол
«Зенит» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
«Зенит» выпустил новогоднее видео, где поздравил болельщиков с наступающими праздниками. На видео футболисты поздравили своих фанатов.
Обновлено в 15:00