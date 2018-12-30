Общество

Названы самые востребованные профессии в России
TV Губерния
09:28

Аналитики рекрутингового портала HeadHunter по итогам года названы самые востребованные профессии в России. Об этом пишет «Российская газета».
TV Губерния09:28
с чего всё началось

Кому в России легче всего устроиться на работу

По итогам 12 месяцев, hh.индекс (соотношение количества вакансий и резюме), которым специалисты измеряют уровень конкуренции, был зафиксирован на уровне 5,7. В декабре прошлого года он был на отметке 6,4. Самым же высоким за последние пять лет (6,9) этот показатель был в 2015 году.
Российская газетавчера в 20:00

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Названы самые востребованные профессии 2018 года

НТВ06:28

Названы профессии, представителям которых проще всего трудоустроиться в России

Народные новости03:31

Стали известны самые востребованные в 2018 году специальности

Татар-информ05:34

Рабочие и парикмахеры. Названы самые востребованные профессии в России

Life.ru04:46

Эксперты составили список самых нужных профессий

News.ru06:23

Продавцы и парикмахеры стали самыми востребованными профессиями 2018 года

Московский Комсомолец02:15

Кому в России легче всего устроиться на работу

Российская газетавчера в 20:00
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Политика

Свидетельница по делу Улюкаева стала замглавы Минэкономразвития

Дело Улюкаева Тарасенко занимала пост директора департамента корпоративного управления Минэкономразвития и выступала в качестве свидетеля обвинения по делу экс-главы ведомства Алексея Улюкаева.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Автомобиль сбил шестерых пешеходов на Невском проспекте в Петербурге

Автомобиль наехал на шестерых пешеходов на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:05
Спорт

Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»

На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено в 11:43
Политика

Спецрейс с 30 российскими детьми прибыл из Ирака в Россию

Специальный рейс с российскими детьми, чьи родители примкнули к террористам, прибыл из Ирака и приземлился на подмосковном аэродроме Раменское, передает ТАСС.
Обновлено в 14:25
Происшествия

На берега Курил выбросило тонны селедки

На берег острова Итуруп (Курилы) выбросило тысячи селедок, причиной стал сильный шторм.
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»

Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Кино

Умер режиссер культовых боевиков Ринго Лэм

Режиссерским дебютом Лэма стал фильм «Призраки любви» в 1983 году. В 1987 году режиссер снял боевик «Город в огне», где сыграл Чоу Юньфат.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar

Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Политика

Лукашенко объявил союз России и Белоруссии состоявшимся

Обновлено в 13:03
Футбол

Дубль Погба помог «Манчестер Юнайтед» победить «Борнмут» в матче АПЛ

Обновлено в 13:29
Политика

Юнкер обвинил лидеров стран ЕС в «вопиющем лицемерии»

Лидеры стран Евросоюза проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 13:38
Транспорт

МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Кузнецова пообещала продолжить возвращать российских детей из Ирака

Россия приложит максимум усилий для возвращения в страну всех своих несовершеннолетних граждан, которые остаются в иракских тюрьмах вместе с осужденными матерями, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, которая в воскресенье с рабочей поездкой посетила Ирак для эвакуации российских детей.
Обновлено в 10:40
Политика

Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе, пишет в воскресенье, 30 декабря, немецкая газета Rheinische Post.
Обновлено в 13:21
Спорт

Шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

Обновлено в 09:38
Общество

«МБХ медиа»: Премии российских военных уменьшили ради храма минобороны

Предновогодние премии российским военнослужащим, по номеру приказа минобороны от 2010 года называемые «1010», в этом году оказались значительно урезаны из-за строительства главного храма вооруженных сил в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 11:00
Финансы

Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период

Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

Михалкова объявила о распаде «Уральских пельменей»

Звезда "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности.
Обновлено в 11:14
Политика

Захарова заявила о дезорганизации в «Би-би-си»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем фейсбуке повторно сообщила о том, что в МИД не получали жалобы от корпорации "Би-би-си".
Обновлено в 12:32
Происшествия

Во Флориде в ходе драки в торговом центре пострадали 18 человек

Во Флориде в торговом центре (ТЦ) произошла драка.
Обновлено в 13:59
Политика

В Белграде тысячи человек вышли на митинг против президента

В Белграде несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против президента страны Александра Вучича, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:54
Транспорт

В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
Обновлено в 06:34
Политика

Найдена связь между бывшим офицером ГРУ и советником кампании Трампа

Бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин, попавший под санкции США в декабре 2018 года, мог быть связным между руководителем предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Обновлено в 05:01
Политика

Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки на Новый год

Четыре мешка картошки Александр Лукашенко преподнес лидеру России с президентского огорода.
Обновлено в 00:00
Футбол

Чайки портят крышу стадиона на Крестовском

Чайки могут испортить крышу стадиона «Газпром Арена» в Петербурге.
Обновлено в 08:42
Общество

В Египте обнаружили саркофаги римского периода

В Египте археологи нашли саркофаги красного цвета и овальной формы, относящиеся к римскому периоду.
Обновлено в 13:24
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Общество

Долги по зарплатам строителей метро в Петербурге погашены полностью

Обновлено в 12:40
Политика

На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%

"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%", - написал он в Facebook.
Обновлено в 10:01
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