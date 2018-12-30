Экономика
Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета". Так, легче всего работу могли найти специалисты в сфере продаж — на их долю пришлась почти треть предложений.
РИА Новости01:39
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с чего всё началось
По итогам 12 месяцев, hh.индекс (соотношение количества вакансий и резюме), которым специалисты измеряют уровень конкуренции, был зафиксирован на уровне 5,7. В декабре прошлого года он был на отметке 6,4. Самым же высоким за последние пять лет (6,9) этот показатель был в 2015 году.Российская газетавчера в 20:00
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Финансы
Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%
Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы
Обновлено вчера в 18:28
Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Экономика
Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей.
Обновлено в 02:18
Финансы
Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период
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Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году
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Обновлено вчера в 11:15
Экономика
Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей
Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено вчера в 08:30
Экономика
Путин обсудит итоги работы РФПИ в 2018 году с главой фонда
Обновлено вчера в 05:33
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
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Обновлено вчера в 10:30
Экономика
Путин поручил создать специализированный банк для строительства жилья
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству Дмитрия Медведева усилить контроль за застройщиками многоквартирных жилых домов и разработать комплекс мер в сфере жилищного строительства, в том числе создать специализированный банк.
Обновлено вчера в 12:59
Экономика
Правительство продлило пилотный проект tax free до конца 2019 года
Правительство России продлило действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2019 года, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:52
Финансы
Экс-премьер Украины предупредил о последствиях «помощи» от МВФ
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил о тяжелых последствиях, с которыми вскоре столкнется Украина из-за долга перед Международным валютным фондом (МВФ).
Обновлено в 03:50
Экономика
Россияне поставили рекорд по росту турпотока в Дубай в 2018 году
По данным, опубликованным ведомством, с января по октябрь 2018 года Дубай посетили 522 тысячи россиян, за этот же период годом ранее турпоток составил всего 350 тысяч.
Обновлено вчера в 15:18
Экономика
Минэкономразвития оценило объем санкционных товаров из Украины
Объем ввоза санкционных товаров из Украины, дополнительно запрещенных 29 декабря к импорту в Россию, составит в 2018 году около 510 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
Возле вулканов Камчатки построят курорт международного стандарта
В скором времени вокруг живописных гор и вулканов построят курорт международного стандарта.
Обновлено в 02:45