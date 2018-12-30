Общество
Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета". Так, легче всего работу могли найти специалисты в сфере продаж — на их долю пришлась почти треть предложений.
РИА Новости01:39
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с чего всё началось
Востребованность "синих воротничков" в России продолжает расти. На эту сферу в 2018 году пришлось около 13 процентов всех вакансий, размещенных работодателями.Российская газетавчера в 20:00
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Общество
В Москве ограничили продажу алкоголя
В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Общество
В вагонах метро покажут новогоднее обращение Путина
Пассажиры московского метро смогут увидеть в новогоднюю ночь на экранах, установленных в вагонах поездов, поздравления президента России Владимира Путина, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Обновлено в 01:55
Транспорт
МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца
МВД подготовило поправки в правила регистрации автомобилей, согласно которым владельцы транспортных средств при постановке машины на учет смогут получить только тот код региона, где они сами зарегистрированы.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
В Петербурге строителям метро выплатили долги по зарплате
"В результате оперативных действий органов прокуратуры города при активном участии правительства Санкт-Петербурга, УФНС России по Санкт-Петербургу, УФССП России по Санкт-Петербургу и иных государственных органов работникам субподрядных организаций сегодня, 29 декабря, выплачена задолженность по заработной плате в размере 245 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 15:31
Здоровье
Число случаев заражения вирусом Эболы в ДРК превысило 590
Число случаев заражения вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 590, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на минздрав страны.
Обновлено в 04:44
Общество
В России начались десятидневные новогодние каникулы
Как сообщалось, самыми популярными направлениями у организованных российских туристов на новогодние каникулы стали туры по России, в Турцию и Таиланд.
Обновлено в 02:31
Общество
Из-за энергоаварии в Магадане без света остались более 5 тыс. человек
В Омсукчанском районе Магаданской области из-за отключения высоковольтной линии без света остались более 5 тыс. человек, говорится в материалах Минэнерго.
Обновлено в 02:10
Общество
Школам в Москве и Петербурге приписали имя бразильского стриптизера
Обновлено вчера в 20:35
Общество
МЧС попросило москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконов
МЧС призвало москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконов.
Обновлено вчера в 11:40
Здоровье
Статью о правилах работы врачей с наркотиками хотят декриминализовать
Ранее учредитель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что необходимо декриминализировать статью 228.2 УК РФ ("нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ"), так как врачи боятся выписывать обезболивающие препараты.
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Орнитолог призвал не давать птицам курить, но разрешил немного выпить
Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин призвал не давать птицам курить, но разрешил им немного выпить, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 04:43
Общество
Ученые рассказали, к чему приведет месяц без алкоголя
Ученые из университета Сассекса выяснили, что месячный отказ от алкоголя способствует повышению тонуса организма.
Обновлено вчера в 19:43
Здоровье
Роспотребнадзор призвал выбросить салаты после новогоднего застолья
Роспотребнадзор советует не хранить после новогоднего застолья салаты, паштеты, заливные блюда и изделия с кремом, сообщает пресс-служба московского управления ведомства.
Обновлено вчера в 08:47
Транспорт
В России дорожным службам запретили перегораживать 50% проезжей части
Сегодня, 30 декабря, вступил в силу закон «Об организации дорожного движения».
Обновлено в 03:25
Транспорт
Открылась станция Большой кольцевой линии метро «Савеловская»
Обновлено в 05:24