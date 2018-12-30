Востребованность "синих воротничков" в России продолжает расти. На эту сферу в 2018 году пришлось около 13 процентов всех вакансий, размещенных работодателями.

с чего всё началось

Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета". Так, легче всего работу могли найти специалисты в сфере продаж — на их долю пришлась почти треть предложений.

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