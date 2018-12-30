Общество
Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета". Так, легче всего работу могли найти специалисты в сфере продаж — на их долю пришлась почти треть предложений.
РИА Новости01:39
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с чего всё началось
По итогам 12 месяцев, hh.индекс (соотношение количества вакансий и резюме), которым специалисты измеряют уровень конкуренции, был зафиксирован на уровне 5,7. В декабре прошлого года он был на отметке 6,4. Самым же высоким за последние пять лет (6,9) этот показатель был в 2015 году.Российская газетавчера в 20:00
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Транспорт
В Москве открылась станция метро «Савеловская» Большой кольцевой линии
Обновлено в 07:05
Общество
Роскомнадзор проведет встречу с представителями Twitter в январе
Роскомнадзор в январе обсудит с представителями компании Twitter исполнение законов РФ о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны.
Обновлено в 05:44
Общество
В Москве ограничили продажу алкоголя
В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
В вагонах метро покажут новогоднее обращение Путина
Пассажиры московского метро смогут увидеть в новогоднюю ночь на экранах, установленных в вагонах поездов, поздравления президента России Владимира Путина, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Обновлено в 01:55
Здоровье
Число случаев заражения вирусом Эболы в ДРК превысило 590
Число случаев заражения вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 590, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на минздрав страны.
Обновлено в 04:44
Общество
В Петербурге строителям метро выплатили долги по зарплате
"В результате оперативных действий органов прокуратуры города при активном участии правительства Санкт-Петербурга, УФНС России по Санкт-Петербургу, УФССП России по Санкт-Петербургу и иных государственных органов работникам субподрядных организаций сегодня, 29 декабря, выплачена задолженность по заработной плате в размере 245 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
В России начались десятидневные новогодние каникулы
Как сообщалось, самыми популярными направлениями у организованных российских туристов на новогодние каникулы стали туры по России, в Турцию и Таиланд.
Обновлено в 02:31
Здоровье
МВД и Минздрав намерены обмениваться данными об алкоголиках за рулем
Как отмечается, такие водители имеют медицинские противопоказания к управлению автомобилем, однако из-за отсутствия информации о заболевании МВД не может своевременно лишить их прав.
Обновлено в 06:14
Общество
Школам в Москве и Петербурге приписали имя бразильского стриптизера
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Орнитолог призвал не давать птицам курить, но разрешил немного выпить
Обновлено в 04:43
Общество
МЧС попросило москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконов
МЧС призвало москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконов.
Обновлено вчера в 11:40
Общество
Из-за энергоаварии в Магадане без света остались более 5 тыс. человек
В Омсукчанском районе Магаданской области из-за отключения высоковольтной линии без света остались более 5 тыс. человек, говорится в материалах Минэнерго.
Обновлено в 02:10
Общество
Итальянский полицейский пробежит марафон на полюсе холода в Якутии
Итальянский полицейский и спортсмен-экстремал Паоло Вентурини решил пробежать классический марафон на полюсе холода в Якутии.
Обновлено в 03:35
Общество
На Бали уровень опасности повышен до третьего
Обновлено в 01:27