Общество

Названы самые востребованные профессии в России
РИА Новости
01:39

Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета". Так, легче всего работу могли найти специалисты в сфере продаж — на их долю пришлась почти треть предложений.
РИА Новости01:39
с чего всё началось

Кому в России легче всего устроиться на работу

По итогам 12 месяцев, hh.индекс (соотношение количества вакансий и резюме), которым специалисты измеряют уровень конкуренции, был зафиксирован на уровне 5,7. В декабре прошлого года он был на отметке 6,4. Самым же высоким за последние пять лет (6,9) этот показатель был в 2015 году.
Российская газетавчера в 20:00

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Названы самые востребованные профессии 2018 года

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News.ru06:23

Рабочие и парикмахеры. Названы самые востребованные профессии в России

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Названы самые востребованные профессии в России за 2018 год

Взгляд.ру01:59

Названы самые востребованные профессии в России

РИА Новости01:39

Кому в России легче всего устроиться на работу

Российская газетавчера в 20:00
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В Москве открылась станция метро «Савеловская» Большой кольцевой линии

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Роскомнадзор проведет встречу с представителями Twitter в январе

Роскомнадзор в январе обсудит с представителями компании Twitter исполнение законов РФ о локализации персональных данных российских пользователей на территории страны.
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МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
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Общество

В вагонах метро покажут новогоднее обращение Путина

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Обновлено в 01:55
Здоровье

Число случаев заражения вирусом Эболы в ДРК превысило 590

Число случаев заражения вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 590, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на минздрав страны.
Обновлено в 04:44
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В Петербурге строителям метро выплатили долги по зарплате

"В результате оперативных действий органов прокуратуры города при активном участии правительства Санкт-Петербурга, УФНС России по Санкт-Петербургу, УФССП России по Санкт-Петербургу и иных государственных органов работникам субподрядных организаций сегодня, 29 декабря, выплачена задолженность по заработной плате в размере 245 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 15:31
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В России начались десятидневные новогодние каникулы

Как сообщалось, самыми популярными направлениями у организованных российских туристов на новогодние каникулы стали туры по России, в Турцию и Таиланд.
Обновлено в 02:31
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МВД и Минздрав намерены обмениваться данными об алкоголиках за рулем

Как отмечается, такие водители имеют медицинские противопоказания к управлению автомобилем, однако из-за отсутствия информации о заболевании МВД не может своевременно лишить их прав.
Обновлено в 06:14
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Школам в Москве и Петербурге приписали имя бразильского стриптизера

Обновлено вчера в 20:35
Общество

Орнитолог призвал не давать птицам курить, но разрешил немного выпить

Обновлено в 04:43
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МЧС призвало москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконов.
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Из-за энергоаварии в Магадане без света остались более 5 тыс. человек

В Омсукчанском районе Магаданской области из-за отключения высоковольтной линии без света остались более 5 тыс. человек, говорится в материалах Минэнерго.
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Итальянский полицейский пробежит марафон на полюсе холода в Якутии

Итальянский полицейский и спортсмен-экстремал Паоло Вентурини решил пробежать классический марафон на полюсе холода в Якутии.
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На Бали уровень опасности повышен до третьего

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