Названы самые востребованные профессии в РоссииLenta.ru вчера в 23:13

Продавец-кассир и повар стали самыми востребованными профессиями по мнению работодателей. ВНИИ труда провел опрос организаций, чтобы уточнить перечень профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда. Результаты исследования есть в редакции.

с чего всё началось

Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.

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