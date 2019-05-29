Общество
Названы самые востребованные профессии в РоссииLenta.ru вчера в 23:13
Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.
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с чего всё началось
Продавец-кассир и повар стали самыми востребованными профессиями по мнению работодателей. ВНИИ труда провел опрос организаций, чтобы уточнить перечень профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда. Результаты исследования есть в редакции.Российская газетавчера в 20:15
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Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Обновлено вчера в 06:41
Общество
Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду
Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Шоу-бизнес
Родственники растащили недвижимость актера Ивана Краско
Обновлено вчера в 21:00
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество
Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста
Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз
В семье чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой ожидают пополнение. Вскоре спортсменка станет мамой в третий раз.
Обновлено вчера в 06:38
Футбол
«Милан» может продать Доннарумму из-за проблем с ФФП
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Football Italia.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год
Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Хоккей
Президент КХЛ назвал неэффективным менеджмент братиславского «Слована»
Накануне клуб официально уведомил о том, что отказывается от участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги из-за отсутствия инвестора.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено вчера в 13:08
Космос
Макет человека запустят в российской капсуле для космического туризма
Первый в России автономный полет возвращаемой капсулы в космос пройдет с манекенами на борту.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
В России впервые арестован «вор в законе» по новой статье
В качестве арестованного выступил «вор в законе» Коля Томский, занимавший высшее положение в преступной иерархии и контролировал незаконную деятельность в регионе.
Обновлено вчера в 10:05
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье
Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии
Сервис Google Maps научился предупреждать о камерах контроля скорости
В приложении Waze уже давно присутствует отправка уведомления о дорожных камерах и ограничениях скорости.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями
"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено вчера в 13:16
Культура
Ксения Собчак может стать новой ведущей «Первого канала»
В пресс-службе канала подтвердили информацию о рассмотрении кандидатуры Собчак на роль ведущей в новом шоу, однако детали проекта остаются пока что в тайне.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
Летевший из Благовещенска в Москву самолёт аварийно сел в Иркутске
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США
Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 17:46
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено вчера в 05:26