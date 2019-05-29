Общество

Названы самые востребованные профессии в РоссииLenta.ru вчера в 23:13

Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.
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с чего всё началось

Работодатели назвали самые нужные профессии

Продавец-кассир и повар стали самыми востребованными профессиями по мнению работодателей. ВНИИ труда провел опрос организаций, чтобы уточнить перечень профессий рабочих и специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда. Результаты исследования есть в редакции.
Российская газетавчера в 20:15

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Названы самые востребованные профессии

РИА Новостивчера в 21:01

Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

URA.Ruвчера в 22:26

Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

РЕН ТВвчера в 21:20

Названы самые востребованные профессии в России

Телеканал 360°вчера в 21:15

Названы самые востребованные профессии в России

Lenta.ruвчера в 23:13

Названы самые востребованные в России профессии

Известиявчера в 20:50

Работодатели назвали самые нужные профессии

Российская газетавчера в 20:15
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Политика

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Обновлено вчера в 06:41
Общество

Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Родственники растащили недвижимость актера Ивана Краско

Обновлено вчера в 21:00
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Общество

Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста

Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Футбол

СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе

Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия

В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку

На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес

40-летняя Ирина Слуцкая станет мамой в третий раз

В семье чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой ожидают пополнение. Вскоре спортсменка станет мамой в третий раз.
Обновлено вчера в 06:38
Футбол

«Милан» может продать Доннарумму из-за проблем с ФФП

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Football Italia.
Обновлено вчера в 22:45
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Общество

Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год

Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено вчера в 10:58
Хоккей

Президент КХЛ назвал неэффективным менеджмент братиславского «Слована»

Накануне клуб официально уведомил о том, что отказывается от участия в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги из-за отсутствия инвестора.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны

Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено вчера в 13:08
Космос

Макет человека запустят в российской капсуле для космического туризма

Первый в России автономный полет возвращаемой капсулы в космос пройдет с манекенами на борту.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список

Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет упал около села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области, пилот погиб.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

В России впервые арестован «вор в законе» по новой статье

В качестве арестованного выступил «вор в законе» Коля Томский, занимавший высшее положение в преступной иерархии и контролировал незаконную деятельность в регионе.
Обновлено вчера в 10:05
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Здоровье

Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных

Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных. Эта обязанность возложена на страховые медицинские организации.
Обновлено вчера в 22:00
Технологии

Сервис Google Maps научился предупреждать о камерах контроля скорости

В приложении Waze уже давно присутствует отправка уведомления о дорожных камерах и ограничениях скорости.
Обновлено вчера в 16:52
Экономика

США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено вчера в 13:16
Культура

Ксения Собчак может стать новой ведущей «Первого канала»

В пресс-службе канала подтвердили информацию о рассмотрении кандидатуры Собчак на роль ведущей в новом шоу, однако детали проекта остаются пока что в тайне.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Летевший из Благовещенска в Москву самолёт аварийно сел в Иркутске

Обновлено вчера в 04:57
Происшествия

Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США

Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 17:46
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Обновлено вчера в 05:26
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