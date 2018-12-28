Общество
Аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет "Российская газета". По их мнению, в следующем году будет расти спрос на разработчиков приложений для iOS и Android.
РИА Новости20:24
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с чего всё началось
Аналитики портала "SuperJob.ru" изучили потенциальный спрос на специалистов в области IT-технологий и составили список вакансий, которые будут востребованы в 2019 году.Российская газета19:15
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