Аналитики портала "SuperJob.ru" изучили потенциальный спрос на специалистов в области IT-технологий и составили список вакансий, которые будут востребованы в 2019 году.

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Аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, пишет "Российская газета". По их мнению, в следующем году будет расти спрос на разработчиков приложений для iOS и Android.

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