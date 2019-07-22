Авто
Названы самые угоняемые автомобили в РоссииLenta.ru вчера в 23:31
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade. На втором месте по угоняемости была Toyota Land Cruiser, на третьем — Skoda Octavia.
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с чего всё началось
В 2019 году самым популярным автомобилем у российских угонщиков стал седан Hyundai Solaris, несмотря на то, что сама модель постепенно уступает позиции в рейтинге продаж. Об этом свидетельствует страховая статистика угонов автомобилей, предоставленная «Известиям» компанией «Ренессанс Страхование».Известиявчера в 17:02
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