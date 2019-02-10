Названы самые удобные автомобили на российском рынкеИзвестия 00:03

Volkswagen Polo Седан Polo является одним из востребованных в России.

с чего всё началось

Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке. Критериями оценки стали низкая цена, наличие полезных опций и привлекательный внешний вид. Лидером стал один из самых продаваемых в России автомобилей — Volkswagen Polo.

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Общество Психолог назвала основную опасность соцсетей "Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.

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