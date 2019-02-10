Авто

Названы самые удобные автомобили на российском рынкеИзвестия 00:03

Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке. Критериями оценки стали низкая цена, наличие полезных опций и привлекательный внешний вид. Лидером стал один из самых продаваемых в России автомобилей — Volkswagen Polo.
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с чего всё началось

Назван ТОП-5 самых удобных моделей российского рынка

Volkswagen Polo Седан Polo является одним из востребованных в России.
SpeedMeвчера в 03:26

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Эксперты назвали пятерку самых удобных моделей в России

CarsWeek.ruвчера в 13:00

Назван ТОП-5 «идеальных» автомобилей на российском рынке

URA.Ruвчера в 05:29

Назван ТОП-5 самых удобных автомобилей для рынка РФ

Tvoe-avto.comвчера в 04:42

Эксперты назвали ТОП-5 самых удобных моделей, представленных на российском рынке

Тарантас Ньюсвчера в 03:46

Назван ТОП-5 самых удобных моделей российского рынка

SpeedMeвчера в 03:26

Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка

ТК Звездавчера в 04:58

Названы самые удобные автомобили на российском рынке

Автоновости днявчера в 04:07
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:46, Ашберн
Общество

«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа

Обновлено в 00:25
Политика

Украинского епископа не пустили в русский монастырь на Афоне

В русский монастырь на Афоне не пустили епископа новой украинской церкви Павла Юристого. Об этом 9 февраля сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 16:00
Политика

На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

Российские пограничники стали безосновательно отказывать во въезде украинским гражданам, об этом в эфире канала "112" заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Участница Comedy Woman извинилась за шутку о генерале

Обновлено в 03:36
Кино

Дядя Федор нашел свою любовь в новой серии «Простоквашино»

Новые серии мультсериала студия начала выкладывать еще весной 2018 года.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Во французском Лионе в булочной прогремел взрыв

Обновлено вчера в 17:56
Общество

На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера

Пять картин, авторство которых приписывается рейхсканцлеру нацистской Германии Адольфу Гитлеру, не были проданы на аукционе в Нюрнберге.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Кургане при пожаре в гостинице спасли пять человек

Обновлено в 00:42
Политика

CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школах США

Телеканал CNN связал политику президента США Дональда Трампа с ситуацией, при которой американские школьники едят в столовых рыбные палочки, производимые из рыбы, преимущественно выловленной в России.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Принц Филипп решил отказаться от водительских прав после аварии

Обновлено вчера в 13:46
Происшествия

Британский рэпер Cadet погиб в ДТП

Обновлено в 00:56
Общество

Психолог назвала основную опасность соцсетей

"Технофобия утихнет, и станет ясно, что есть небольшой процент людей, которые на самом деле страдают от зависимости, а есть те, кому нужно научиться управлять своим временем, поведением и использованием технологий для достижения своих целей", - считает Ратледж.
Обновлено в 01:42
Общество

Курсанты военно-морского института в Петербурге пожаловались на поборы

«Специальная комиссия проверит информацию, опубликованную радиостанцией «Говорит Москва» со ссылкой на неназванных курсантов Санкт-Петербургского военно-морского института, о возможных фактах нарушения уставного порядка в учебном заведении», — приводит слова командования ВМФ портал URA.RU.
Обновлено в 03:13
Общество

Оззи Осборна перевели в палату после интенсивной терапии

Британский рок-музыкант Оззи Осборн, госпитализированный в США с подозрением на воспаление легких, переведен в палату после лечения в отделении интенсивной терапии и будет выписан на этой неделе.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

Венесуэла переводит счета нефтяных компаний в Газпромбанк

Нефтяная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.
Обновлено вчера в 19:49
Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей

Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве

В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в частном доме.
Обновлено вчера в 14:48
Культура

Названа новая версия смерти Децла

Российский продюсер и певец, бывший руководитель группы «Ласковый май» Андрей Разин в эфире программы «Выход в люди» (12+) на телеканале «Россия 1» озвучил новую версию смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).
Обновлено в 01:46
Авто

Ford поднял цены на семейство Focus и кроссовер Kuga в РФ

Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Ульяновске

Два человека погибли и пятеро пострадали в результате аварии в центре Ульяновска. Об этом сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 01:53
Политика

Глава НАСА планирует приехать в Россию на встречу с Рогозиным

Ранее в НАСА подтвердили, что руководитель управления готов посетить Россию или Байконур в ближайшие месяцы после того, как американская сторона попросила отложить запланированный ранее визит главы Роскосмоса в США.
Обновлено в 01:12
Спорт

На чемпионате Европы российские саночники спели гимн страны а капелла

Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

На Сахалине горит торговый центр «Океан»

В торговом центре «Океан» города Оха Сахалинской области начался пожар, сообщает 10 февраля пресс-служб регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко

Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено вчера в 15:01
Здоровье

Названы семь простых способов оздоровить кишечник

Британские диетологи назвали семь простых правил оздоровления кишечника.
Обновлено вчера в 11:02
Музыка

Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки

Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты

Названы смартфоны с самым мощным излучением

Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено вчера в 02:29
Политика

Россия подготовила собственный проект резолюции СБ ООН по Венесуэле

Россия подготовила собственный проект резолюции по урегулированию в Венесуэле и намерена внести его в Совет Безопасности (СБ) ООН.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие

Темнокожий солдат армии Британии получил компенсацию из-за расизма

Темнокожий солдат вооруженных сил Великобритании, страдавший в армии от издевательств расистского характера, получил компенсацию от министерства обороны страны в 490 тысяч фунтов стерлингов (634 тысячи долларов), сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 02:59
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