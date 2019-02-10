Названы самые удобные автомобили на российском рынкеИзвестия 00:03

Volkswagen может похвастаться большим количеством достойных автомобилей — в каждом авто присутствует немецкое качество.

с чего всё началось

Эксперты портала SpeedMe назвали топ-5 самых удобных автомобилей, представленных на российском рынке. Критериями оценки стали низкая цена, наличие полезных опций и привлекательный внешний вид. Лидером стал один из самых продаваемых в России автомобилей — Volkswagen Polo.

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Общество В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра, который ожидается в регионе в понедельник, 11 февраля.

Экономика Reuters: PDVSA переводит банковские счета своих СП в Газпромбанк Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит банковские счета своих совместных предприятий в Газпромбанк.

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