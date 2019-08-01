Футбол
Названы самые убыточные футбольные клубы РоссииNews.ru 05:08
Московские футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными в России по итогам 2018 года. По данным системы СПАРК, чистый убыток "Динамо" составил 1,1 млрд руб. У "красно-белых" показатель равен 878 млн рублей.
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Столичные "Спартак" и "Динамо", которые в субботу встретятся между собой в матче чемпионата России по футболу, стали лидерами по убыткам среди российских футбольных клубов по итогам 2018 года. Об этом свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".Интерфакс-Спорт03:38
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