Футбол

Названы самые убыточные футбольные клубы РоссииNews.ru 05:08

Спартак — Динамо
3 августа
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Московские футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными в России по итогам 2018 года. По данным системы СПАРК, чистый убыток "Динамо" составил 1,1 млрд руб. У "красно-белых" показатель равен 878 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Спартак» и «Динамо» стали лидерами по убыткам среди футбольных клубов России в 2018 году

Столичные "Спартак" и "Динамо", которые в субботу встретятся между собой в матче чемпионата России по футболу, стали лидерами по убыткам среди российских футбольных клубов по итогам 2018 года. Об этом свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс-Спорт03:38

Подробнее о событии

«Спартак» и «Динамо» стали лидерами по убыткам за 2018 год среди российских клубов

Матч ТВ04:39

У «Спартака» и «Динамо» самые большие убытки из клубов РПЛ в 2018 году

Sports.ru07:48

Стали известны самые убыточные футбольные клубы России

РБК04:49

«Спартак» получил 878 млн рублей убытка в 2018 году

Sport24.ru07:30

«Спартак» и «Динамо» стали лидерами по убыткам за 2018 год среди российских клубов

Sportbox.RU04:39

«Спартак» и «Динамо» - лидеры по убыткам за 2018 год среди российских клубов

Спорт-Экспресс03:57

«Спартак» и «Динамо» стали лидерами по убыткам среди футбольных клубов России в 2018 году

Интерфакс-Спорт03:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 10:50, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada

Обновлено в 04:49
Кино

Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 1 августа

Обновлено 30 июля в 23:41
Происшествия

Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео

В Сети появилось видео посадки самолета, внезапно появившегося из тумана.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Актер «Современника» арестован на 8 суток за ношение полицейской формы

Обновлено вчера в 13:54
Политика

Роскомнадзор отомстит иностранным СМИ за миллионный штраф RT

Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство, которые приблизят нормы для иностранных СМИ в России к британским стандартам.
Обновлено в 10:38
Политика

Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Политика

Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами

Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Политика

МЧС назвало причину распространения лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 04:31
Общество

Десять холодных дней ждут москвичей в начале августа

Как говорят в Центре погоды "Фобос", температура воздуха будет меняться в диапазоне от 14 до 19 градусов.
Обновлено в 10:31
Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Политика

МИД РФ: Лондон признался, что готовит агрессию в цифровой среде

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина разбила мужу нос

Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.
Обновлено в 04:23
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту

Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
Обновлено в 08:44
Политика

В США сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено вчера в 16:36
Финансы

Дефляция в августе: какие товары подешевеют на 15 процентов

Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) поделился своими прогнозами с "Российской газетой": - Традиционно август в России - месяц, когда динамика потребительских цен на время затихает и стоимость корзины из товаров и услуг ненадолго может даже снижаться.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана

Портал BILD.de сообщает, что убитый являлся гражданином Германии, однако сам родом из Казахстана.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Российский альпинист погиб в горах Таджикистана

В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В Свердловской области перевернулась лодка с пятью людьми

Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Генсек ООН постановил начать расследование авиаударов в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе после получения соответствующего запроса от 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).
Обновлено в 09:53
Футбол

Корейская лига раскритиковала «Ювентус» в связи с отсутствием Роналду

Туринская команда провела матч со сборной звёзд лиги (3:3), но при этом на поле не появился звёздный форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:28
Общество

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Обновлено в 09:49
Технологии

Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады

"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии

Двадцать девятого июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что американские инструкторы в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура", часть из них потом перебрасывается вертолетами ВВС за Евфрат.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Хирурги удалили 526 зубов мальчику из Индии

Врачи удалили 526 зубов у семилетнего мальчика Равиндранату из индийского города Чиннай.
Обновлено в 10:18
Общество

В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров

Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Происшествия

В Петербурге арестовали главного подозреваемого в убийстве активистки

Обновлено в 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное