Столичные "Спартак" и "Динамо", которые в субботу встретятся между собой в матче чемпионата России по футболу, стали лидерами по убыткам среди российских футбольных клубов по итогам 2018 года. Об этом свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

с чего всё началось

Московские футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными в России по итогам 2018 года. По данным системы СПАРК, чистый убыток "Динамо" составил 1,1 млрд руб. У "красно-белых" показатель равен 878 млн рублей.

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