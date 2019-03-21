Общество
Названы самые трудолюбивые регионы РоссииRT на русском 00:00
Во Владимирской и Ростовской областях работают в среднем 38,7 часа в неделю. Наименьшая продолжительность рабочей недели в Республике Алтай (32,9), Карелии (33,4) и Республике Коми (34,1). Указанный показатель также невысок в Дагестане (34,2), Мурманской (34,3) и Архангельской (34,4) областях.
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с чего всё началось
По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа. Дольше всего работают в Севастополе — 39 часов в неделю.RT на русском00:00
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