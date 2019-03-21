Названы самые трудолюбивые регионы РоссииRT на русском 00:00

По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа. Дольше всего работают в Севастополе — 39 часов в неделю.

с чего всё началось

Во Владимирской и Ростовской областях работают в среднем 38,7 часа в неделю. Наименьшая продолжительность рабочей недели в Республике Алтай (32,9), Карелии (33,4) и Республике Коми (34,1). Указанный показатель также невысок в Дагестане (34,2), Мурманской (34,3) и Архангельской (34,4) областях.

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