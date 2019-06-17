Общество

Названы самые солнечные города РоссииRT на русском 03:51

Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России. По данным ведомства, самым солнечным городом страны является Улан-Удэ. Среднегодовые показатели солнечного света в нём составляют 2797 часов.
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Росгидромет напомнил о самых солнечных городах России

РБК04:43

Названы самые солнечные города России

Говорит Москва04:03

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Российская газетавчера в 23:36

Росгидромет назвал самый солнечный город России

Телеканал 360°02:46

Росгидромет назвал самые солнечные города

РИА Новости01:54

Названы самые солнечные города России

RT на русском03:51

Улан-Удэ признан самым солнечным городом России

Байкал-Dailyвчера в 20:19
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Кино

Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Обновлено вчера в 13:15
Наука

Дайджест научно-популярных мероприятий 17.06 – 23.06

Кто рассказывает: профессор молекулярной биологии Андреас Хейнол.
Обновлено в 03:49
Религия

В Екатеринбурге отказались от постройки храма в сквере

Ранее сообщалось, что сквер в центре Екатеринбурга стал символизироваться с протестом гражданского общества против властей, которые принимают жизненно важные решения без учета мнения населения.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

Обновлено в 07:19
Футбол

Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от Колумбии

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао выступил в защиту Леонеля Месси после того, как на последнего обрушилась волна критики из-за поражения Аргентины в матче против Колумбии.
Обновлено в 06:34
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Авто

Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8

Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Культура

Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве

Обновлено в 04:51
Происшествия

На Ставрополье шесть человек пострадали в крупном ДТП

На Ставрополье шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF

Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Гаджеты

В 2019 году поставки смартфонов Huawei могут упасть на 60 млн

В 2019 году поставки смартфонов Huawei могут упасть на 60 млн максимум.
Обновлено в 06:07
Авто

Kia рассказала о новом кроссовере для России

Компания Kia опубликовала видеоролик, на котором показан новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Бари Алибасова пока не перевели из реанимации в обычную палату

Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится в реанимации, вопрос о его переводе в палату будет решен в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" сын артиста Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 05:20
Политика

Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина

В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Алсу получила право на повышенную пенсию после скандала на «Голосе»

Обновлено в 04:39
Происшествия

В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.
Обновлено в 06:28
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Общество

В Польше инициировали историческое расследование — кто спас Краков?

Польские общественники объявили о начале исторического расследования, посвящённого одной из самых обсуждаемых страниц в истории Польши времён Второй мировой войны — спасению Кракова от уничтожения немецко-фашистскими захватчиками.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Политика

Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем

Министр экономического развития Максим Орешкин опубликовал на своей странице в Instagram фото с Михаилом Бабичем, который ранее был назначен его заместителем.
Обновлено в 07:44
Авто

Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana

Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-сутпенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Авто

Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica

Обновлено в 07:39
Политика

Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Спорт

Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате

Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие

США хотят диалога с Ираном, заявил Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет диалога с иранским руководством, чтобы ослабить напряженность, но намерен предпринимать ответные действия в случае провокаций.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Отец Риты Дакоты впервые встретился с внучкой

Заметим, еще в декабре 2018 года Рита Дакота очень сожалела, что у ее отца не было желания видеться ни с ней, ни с внучкой.
Обновлено в 02:31
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:45
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