Общество
Названы самые солнечные города РоссииRT на русском 03:51
Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России. По данным ведомства, самым солнечным городом страны является Улан-Удэ. Среднегодовые показатели солнечного света в нём составляют 2797 часов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Обновлено вчера в 13:15
Наука
Дайджест научно-популярных мероприятий 17.06 – 23.06
Кто рассказывает: профессор молекулярной биологии Андреас Хейнол.
Обновлено в 03:49
Религия
В Екатеринбурге отказались от постройки храма в сквере
Ранее сообщалось, что сквер в центре Екатеринбурга стал символизироваться с протестом гражданского общества против властей, которые принимают жизненно важные решения без учета мнения населения.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Футбол
Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от Колумбии
Колумбийский нападающий Радамель Фалькао выступил в защиту Леонеля Месси после того, как на последнего обрушилась волна критики из-за поражения Аргентины в матче против Колумбии.
Обновлено в 06:34
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Авто
Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8
Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Культура
Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве
Обновлено в 04:51
Происшествия
На Ставрополье шесть человек пострадали в крупном ДТП
На Ставрополье шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF
Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Гаджеты
В 2019 году поставки смартфонов Huawei могут упасть на 60 млн
В 2019 году поставки смартфонов Huawei могут упасть на 60 млн максимум.
Обновлено в 06:07
Авто
Kia рассказала о новом кроссовере для России
Компания Kia опубликовала видеоролик, на котором показан новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Бари Алибасова пока не перевели из реанимации в обычную палату
Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится в реанимации, вопрос о его переводе в палату будет решен в ближайшее время, сообщил "Интерфаксу" сын артиста Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 05:20
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.
Обновлено в 06:28
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.
Обновлено в 06:20
Общество
В Польше инициировали историческое расследование — кто спас Краков?
Польские общественники объявили о начале исторического расследования, посвящённого одной из самых обсуждаемых страниц в истории Польши времён Второй мировой войны — спасению Кракова от уничтожения немецко-фашистскими захватчиками.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития Максим Орешкин опубликовал на своей странице в Instagram фото с Михаилом Бабичем, который ранее был назначен его заместителем.
Обновлено в 07:44
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-сутпенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Авто
Chrysler отзывает в России минивэны Pacifica
Обновлено в 07:39
Политика
Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Спорт
Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
США хотят диалога с Ираном, заявил Болтон
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон хочет диалога с иранским руководством, чтобы ослабить напряженность, но намерен предпринимать ответные действия в случае провокаций.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Отец Риты Дакоты впервые встретился с внучкой
Заметим, еще в декабре 2018 года Рита Дакота очень сожалела, что у ее отца не было желания видеться ни с ней, ни с внучкой.
Обновлено в 02:31
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:45