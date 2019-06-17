Общество

Названы самые солнечные города РоссииRT на русском 03:51

Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России. По данным ведомства, самым солнечным городом страны является Улан-Удэ. Среднегодовые показатели солнечного света в нём составляют 2797 часов.
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Росгидромет напомнил о самых солнечных городах России

РБК04:43

Названы самые солнечные города России

Говорит Москва04:03

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Российская газетавчера в 23:36

Росгидромет назвал самый солнечный город России

Телеканал 360°02:46

Росгидромет назвал самые солнечные города

РИА Новости01:54

Названы самые солнечные города России

RT на русском03:51

Улан-Удэ признан самым солнечным городом России

Байкал-Dailyвчера в 20:19
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:23, Вашингтон
Авто

Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana

Обновлено в 06:05
Происшествия

В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем

Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:45
Здоровье

Новое медоборудование появится в Псковской детской областной больнице

В текущем году в Псковской детской областной больнице появится новое медицинское оборудование.
Обновлено в 05:28
Общество

Более 600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным

Более 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.
Обновлено в 06:10
Авто

Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США

Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обновлено в 05:26
Авто

Ростех нашел способ избавиться от дефицита парковок в городах

Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Лазарев выложил фото своего отдыха с Малиновским в США

Российский исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в Сети несколько фотоснимков со своего отдыха в США, куда он накануне отправился в обществе своего друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов рассекретили имя сына

Скоро сыну Саши Савельевой и Кирилла Сафонова исполнится уже три месяца. Однако лишь на этой неделе супруги рассказали, как назвали малыша.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Политика

ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море

Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Иван Белозерцев прокомментировал текущую ситуацию в Чемодановке

Обновлено в 08:32
Происшествия

Житель Ульяновска трижды пытался сжечь офис Роскомнадзора

Как сообщили в прокуратуре Ульяновской области, на днях передано в суд уголовное дело 20-летнего жителя регионального центра, обвиняемого в поджоге офиса Управления Роскомнадзора (статья 167 УК РФ).
Обновлено в 03:00
Энергетика

Медведев поручил проверить рост цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Аэропорт Домодедово начал проверять своих сотрудников на трезвость с помощью лазерных алкотестеров — устройств для бесконтактной проверки опьянения, передает "Интерфакс".
Обновлено в 06:20
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Теннис

Медведев сыграет с Вердаско в первом круге турнира в Лондоне

Стали известны все пары первого круга травяного турнира категории ATP 500 Fever-Tree Championships, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 17 по 23 июня.
Обновлено 15 июня в 09:59
Общество

Суд вдвое сократил срок ареста соратнику Навального Леониду Волкову

Мосгорсуд вдвое сократил срок административного ареста бывшему руководителю штаба Алексея Навального Леониду Волкову, написал в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
Обновлено в 08:12
Политика

Зеленский порассуждал об исходе суда по делу о роспуске Рады

Глава государства считает, что Конституционный суд (КС), который в данный момент рассматривает вопрос о соответствии этого указа Основному закону Украины, встанет на его сторону.
Обновлено в 09:04
Интернет

Instagram тестирует новый способ восстановления взломанных аккаунтов

Разработчики социальной сети Instagram проводят тесты простейшего способа восстановления доступа к взломанным аккаунтам, который позволит защитить пользовательские никнеймы от краж.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Музыка

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым

В этом году Премия Муз-ТВ не обошлась без скандала: Сергей Лазарев якобы поссорился со Светланой Лободой из-за количества песен, с которыми артистам позволили выступить.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол

Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки

После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
Обновлено в 07:42
Политика

Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну

Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16
Экономика

СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте

Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.
Обновлено в 05:16
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
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