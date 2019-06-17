Общество

Названы самые солнечные города РоссииRT на русском 03:51

Росгидромет на своей странице во «ВКонтакте» назвал два самых солнечных города России. По данным ведомства, самым солнечным городом страны является Улан-Удэ. Среднегодовые показатели солнечного света в нём составляют 2797 часов.
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Росгидромет напомнил о самых солнечных городах России

РБК04:43

Названы самые солнечные города России

Говорит Москва04:03

Улан-Удэ признан самым солнечным городом России

Байкал-Dailyвчера в 20:19

Росгидромет назвал самый солнечный город России

Телеканал 360°02:46

Росгидромет назвал самые солнечные города

РИА Новости01:54

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Российская газетавчера в 23:36

Названы самые солнечные города России

RT на русском03:51
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Обновлено в 09:37
Происшествия

В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»

Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Политика

Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну

Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Китае зафиксировали подземные толчки на границе с КНДР

Обновлено в 09:09
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

В рейтинге регионов по благосостоянию семей, опубликованном РИА Новости, шесть республик округа заняли самые последние места.
Обновлено в 07:19
Экономика

Миллиардер из Франции купит аукционный дом Sotheby’s за $3,7 млрд

Французский миллиардер и коллекционер Патрик Драи, глава телекоммуникационной группы Altice купит аукционный дом Sotheby's за $3,7 млрд.
Обновлено в 09:43
Политика

Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады

Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Путин ужесточил наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП, передает РИА "Новости".
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Общество

«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару

Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Энергетика

Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Политика

«Газпром» отчитался о строительстве 58,7% «Северного потока-2»

«Газпром» построил 58,7% газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 09:58
Музыка

Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Хоккей

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев перешел в «Спартак»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Кокарев стал хоккеистом московского "Спартака", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:15
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева

Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Космос

Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥

В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено в 08:42
Гаджеты

Системные платы с чипсетом X570 для новейших процессоров AMD действительно получились очень дорогими

Источник собрал воедино цены на новейшие процессоры Ryzen и системные платы для них.
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Происшествия

СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным

Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Политика

Лондон отреагировал на возможность встречи Мэй и Путина

Обновлено в 10:31
Происшествия

Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Спорт

Чемпионат Европы по фехтованию 2022 года может пройти в Сочи

Чемпионат Европы по фехтованию в 2022 году пройдет в Сочи, если заявка России будет одобрена в следующем году.
Обновлено в 07:54
Футбол

Тотти объявил об уходе из «Ромы»

Причиной ухода 42-летнего итальянца стал конфликт с руководством «Ромы». Ранее сообщалось, что Тотти недоволен своей ролью в клубе.
Обновлено в 09:19
Спорт

Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила

В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Общество

Названо число работающих пенсионеров в России

По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Технологии

Крупный поставщик Xiaomi открывает большой завод в Индии

Крупный поставщик комплектующих для устройств Xiaomi компания Holitech Technology открывает новый завод в Индии, а также пообещала инвестировать в экономику страны в ближайшие три года почти 200 миллионов долларов.
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Армия и оружие

«Огненную карусель» российских вертолётов засняли в Сирии

Обновлено в 07:02
Политика

Путину и Лукашенко предложения по интеграции представят к 25 июня

Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня будут представлены предложения по углублению интеграции в Союзном государстве, заявил в понедельник спикер нижней палаты парламента Белоруссии (Палаты представителей) Владимир Андрейченко.
Обновлено в 08:45
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