Здоровье

Названы самые распространённые у россиян психические расстройстваRT на русском 01:00

Ранее в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева сообщили, что за семь лет в России снизилась заболеваемость психическими расстройствами.
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Названы самые распространённые у россиян психические расстройства

В Минздраве рассказали о самых распространённых психических расстройствах у россиян. Так, на первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 пациентов (в 2012 году — у 2 090 683 человек).
RT на русском01:00

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Названы самые распространенные психические расстройства

РИА Новости05:02

Составлен топ самых распространенных у россиян психических расстройств

Известия03:57

Названы основные психические заболевания россиян

Lenta.ru03:37

Минздрав назвал главные проблемы с психикой у россиян

Телеканал 360°03:47

Минздрав перечислил психические расстройства россиян

News.ru02:29

Названы самые распространённые у россиян психические расстройства

RT на русском01:00

Минздрав назвал самые распространённые у граждан России психические расстройства

Говорит Москва01:30
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика

The Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР

Саммит США и КНДР во вьетнамском Ханое завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана, пишет газета The Times.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Боевики атаковали армию Сирии в провинции Хама

Отмечается, что боевики воспользовались плохими погодными условиями, обстреляли позиции армии, а после нанесли массированный удар.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Единоборства

Магомедшарипов победил Стивенса на турнире UFC235

Российский боец смешанного стиля в полулегкой категории Забит Магомедшарипов одержал победу над представителем США Джереми Стивенсом на турнире UFC235, проходившем в Лас-Вегасе, сообщает 3 марта «Матч ТВ».
Обновлено в 04:34
Политика

Сын погибшей от «Новичка» британки написал письмо Владимиру Путину

Сын британки Дон Стерджес, умершей в 2018 году в результате отравления в Эймсбери, 20-летний Эван Хоуп направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором просит помочь в расследовании дела.
Обновлено в 01:59
Политика

Стелу Монумента Славы во Львове снесли с третьей попытки

Лишь с третьей попытки удалось демонтировать стелу Монумента Славы во Львове.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В Москве эвакуировали ТЦ «Райкин Плаза» из-за короткого замыкания

Посетителей торгового центра «Райкин Плаза» на северо-востоке Москвы эвакуировали из здания после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 04:48
Общество

В Москве сносят спорткомплекс «Олимпийский»

«Олимпийский» был возведен к Олимпиаде 1980 года в Москве.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП на МКАД

В Сети появилось видео с западного участка МКАД, где произошла серия ДТП.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Трое мужчин погибли в Петербурге, выпрыгнув из горящей квартиры

Трое мужчин выпрыгнули из окна горящей квартиры на востоке Петербурга утром 3 марта, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:50
Политика

В Черногории протестующие потребовали отставки президента

Обновлено в 02:33
Происшествия

Пострадавший при взрыве газа в Ингушетии мальчик умер в больнице

В больнице Нижнего Новгорода умер второй ребенок, пострадавший от взрыва газа в Ингушетии. Об этом "РГ" сообщили в администрации Назрани.
Обновлено в 04:57
Политика

Россия открестилась от геополитической роли Крымского моста

Участники саммита пришли к выводу, что Москва не соблюдает международное право и использует Крымский мост для своих геополитических целей.
Обновлено вчера в 20:46
Политика

В Греции задержали россиянина по запросу Украины

В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено вчера в 11:07
Политика

Transparency International: Украина может потерять безвиз с Евросоюзом

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International пригрозила Украине заморозить безвизовый режим с ЕС и лишить финансовой помощи от Международного валютного фонда.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Немецкий политик сравнил Крым с Берлином после объединения Германии

Приехавший в Крым немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 90-е годы, после объединения Германии.
Обновлено в 04:45
Политика

Матвиенко: Россия не допустит военного вторжения в Венесуэлу

Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Боливарианскую Республику, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье в Москве на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Забайкалье девять человек пострадали в результате ДТП

Обновлено в 04:55
Культура

Серебряков объяснил свои критические высказывания о России

Российский актер Алексей Серебряков прокомментировал поступавшие в его адрес обвинения в русофобии за неоднократные критические высказывания в адрес страны в эфире телепередачи «Белая студия» на канале «Россия – Культура».
Обновлено в 03:32
Политика

Списанные американские корабли для Украины не смогли до нее доплыть

Церемония передачи Украине двух списанных катеров состоялась в Балтиморе еще в сентябре прошлого года, на ней присутствовали президент Украины Петр Порошенко и командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

В Швеции 90 человек устроили массовую драку

Обновлено вчера в 08:25
Экономика

Стало известно, сколько россияне тратят на бензин

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
Обновлено в 02:01
Спорт

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды для участия в чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Судно с зерном для Ирана село на мель под Астраханью

Судно «Степано», которое перевозило из Астрахани в иранский порт Амиробад около 5 тыс. т зерна, село на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК).
Обновлено в 04:29
Политика

Лавров оценил «сделку века» по палестино-израильскому конфликту

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал продвигаемую США «сделку века» по палестино-израильскому конфликту.
Обновлено в 03:36
Спорт

Путин наградил победителей лыжной гонки на Универсиаде

Президент России Владимир Путин на Универсиаде в Красноярске наградил победителей лыжной гонки на 10 км среди мужчин, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:13
Происшествия

Браудера обвинили в убийстве российского бизнесмена

Как пишет Уильям Браудер в своём Twitter, Следственный комитет России предъявил ему обвинение в убийстве российского бизнесмена Александра Перепеличного.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В Челябинской области при пожаре погибли трое детей

Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Настоящий убийца: Американцы оценили новый российский автомат ШАК-12

Специалисты высоко оценили оружие уже в названии материала: «Забудьте М-16 или АК-47: Эта российская штурмовая винтовка — настоящий убийца».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Выставка «Сирийский перелом» проходит в Севастополе

Железнодорожная передвижная выставка уже прошла в Керчи, скоро она откроется в Новороссийске.
Обновлено в 02:37
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