Один из списков 500 самых популярных русских фамилий составил в начале XXI века коллектив сотрудников отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН под руководством Анатолия Журавлева.

с чего всё началось

Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге. Отмечается, что четвёрка лидеров в целом по стране остаётся неизменной уже на протяжении долгих лет.

Названы самые распространённые фамилии в России и Екатеринбурге

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