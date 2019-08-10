Общество
Названы самые распространённые фамилии в России и ЕкатеринбургеОбластная газета 04:48
Председатель Археографической комиссии УрО РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые популярные фамилии в России и Екатеринбурге. Отмечается, что четвёрка лидеров в целом по стране остаётся неизменной уже на протяжении долгих лет.
Читать в источнике
Оценить129
с чего всё началось
Один из списков 500 самых популярных русских фамилий составил в начале XXI века коллектив сотрудников отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН под руководством Анатолия Журавлева.Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
Происшествия
Франция созвала Совбез ООН по Ливии
Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии после гибели трех сотрудников всемирной организации в Бенгази в субботу, 10 августа.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Бывшая жена Данко передвигается на костылях
Обновлено в 16:00
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено в 10:28
Авто
Показан обновленный Hyundai Tucson
Компания Hyundai показала обновленный кроссовер Tucson. Новинка получит обновленные пакеты опций и новые цветовые решения.
Обновлено в 08:06
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Здоровье
6 вещей, которые врач не имеет права делать на приеме
В законе четко прописано, что медработники не имеют права отказать тем, кому требуется экстренная помощь.
Обновлено в 15:11
Политика
Суд в Тбилиси отпустил Нику Гварамию под залог
Тбилисский городской суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал в качестве меры пресечения бывшему генеральному директору телеканала "Рустави 2" Нике Гварамии залог в размере 40 тысяч лари (13 тысяч долларов).
Обновлено в 19:57
Политика
Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.
Обновлено 08 августа в 21:29
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Футбол
Болази отказался переходить в ЦСКА
Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.
Обновлено в 17:32
Происшествия
В Копенгагене произошел взрыв возле здания полиции
Пострадавших нет В Копенгагене в ночь на 10 августа произошел взрыв у здания полицейского участка, сообщило ведомство в Twitter.
Обновлено в 02:46
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла клуб ПФЛ
Обновлено в 06:14
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Общество
«Миссис Россия — 2019» стала жительница Геленджика
Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено в 18:44
Футбол
На стадионе футбольного клуба обрушилась крыша
На стадионе голландского футбольного клуба «АЗ Алкмаар» обрушилась крыша. Фотографии в своем Twitter опубликовал журналист Брайан Вийкер.
Обновлено в 18:02
Футбол
Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Наполи»
Встреча, прошедшая в американском Энн-Арборе, завершилась со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес, также отличились Антуан Гризманн и Усман Дембеле.
Обновлено в 19:02
Технологии
Drone Racing League делает свой беспилотник Racer4 доступным для всех
Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Джулиан Рёпке: Эрдоган обманул Путина с поставками российских С-400
Немецкий журналист Джулиан Рёпке опубликовал материал, в котором ссылается на тот факт, что отношения Москвы и Турции кардинальным образом изменились после начала поставок российских ЗРС С-400 в Турцию.
Обновлено в 18:42
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 24% за год и приближается к $1,4 трлн.
Обновлено в 14:34
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Общество
Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев находится в очень плохом состоянии.
Обновлено в 00:20
Футбол
«Ротор» в гостях вырвал победу у «Томи»: 0-1
Сегодня, 10 августа, в рамках 7-го тура Олимп-Первенство ФНЛ сине-голубые выиграли у ФК "Томь" со счетом 0:1.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14