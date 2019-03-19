Названы самые распространенные в России детские заболеванияRuposters.ru 02:43

В Росстате назвали самые распространённые заболевания среди детей от 0 до 14 лет в 2017 году. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.

с чего всё началось

Следом идут ряд инфекционных и паразитарных заболеваний (1,7 млн), болезни кожи и подкожной клетчатки (1,7 млн), органов пищеварения (1,6 млн). Появление новообразований диагностировано у 121,4 тыс. детей - заболевание не вошло в десятку самых распространенных.

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