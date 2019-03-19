Здоровье
Названы самые распространенные в России детские заболеванияRuposters.ru 02:43
Следом идут ряд инфекционных и паразитарных заболеваний (1,7 млн), болезни кожи и подкожной клетчатки (1,7 млн), органов пищеварения (1,6 млн). Появление новообразований диагностировано у 121,4 тыс. детей - заболевание не вошло в десятку самых распространенных.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
В Росстате назвали самые распространённые заболевания среди детей от 0 до 14 лет в 2017 году. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.RT на русском00:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Политика
Президент Казахстана Назарбаев объявил о своей отставке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит в отставку. Об этом он заявил, выступая с телеобращением, передает местное издание bnews.kz.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Найденная в Утрехте записка говорит о террористических мотивах стрелка
По данным прокуратуры, следователи нашли в автомобиле стрелка записку, содержание которой позволяет предположить, что нападение было терактом.
Обновлено в 09:19
Космос
Роскосмос обещал скоро отправить космонавтов на Луну
Обновлено в 06:47
Происшествия
В Якутске прошло собрание общественности против нелегальной миграции
Обновлено вчера в 16:01
Авто
Subaru начала продажи обновленного Subaru Legacy
Российские дилеры Subaru начали прием заказов на обновленный седан Subaru Legacy 2019 модельного года.
Обновлено в 06:10
Авто
«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили
"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено в 07:56
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Политика
Ветеранам в Латвии хотят запретить носить форму Красной армии
По мнению Шноре, «люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства».
Обновлено вчера в 11:42
Технологии
Spotify начнет работать в России летом
Шведский стриминговый сервис Spotify заработает на территории России уже летом текущего года.
Обновлено в 00:42
Происшествия
В квартирах и офисах продавцов БАДов в Петербурге проходят проверки
Во вторник, 19 марта, в квартирах и на территориях бизнес-центров Петербурге сотрудники полиции проводят проверки продавцов биологически активных добавок.
Обновлено в 04:17
Экономика
Госдума может распространить ипотечные каникулы на уже взятые кредиты
Комитет Госдумы по финрынку считает целесообразным рассмотреть возможность распространения права заемщика о применении «ипотечных каникул» в отношении ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу рассматриваемого законопроекта.
Обновлено в 03:26
Спорт
Фигуристка Загитова выступит последней в короткой программе на ЧМ
Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова закроет короткую программу в женском одиночном катании в стартовый день чемпионата мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:59
Общество
Власти Москвы подобрали еще пять площадок реновации
Обновлено в 06:28
Политика
Немецкий депутат призвал «срочно прекратить» санкции против России
Депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого Ялтинского международного экономического форума призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 09:29
Интернет
Instagram разрешил покупать товары внутри приложения
Команда Instagram объявила о начале закрытого бета-тестирования новой функции Checkout.
Обновлено в 08:32
Наука
Главную математическую премию мира впервые присудили женщине
Абелевскую премию, которую присуждают за выдающиеся достижения в математике, впервые получила женщина — математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы
В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
Медведев утвердил индексацию зарплат бюджетников
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства РФ, которым предписал федеральным госорганам и госучреждениям принять меры по увеличению на 4,3% с 1 октября 2019 года оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Обновлено в 08:21
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено в 06:06
Политика
В НАТО прокомментировали размещение Ту-22М3 в Крыму
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Власти Польши не пригласили представителей России на памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 07:38
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Обновлено вчера в 15:10
Здоровье
Противотуберкулезный диспансер крупного района Екатеринбурга закрывают из-за нарушений
Обновлено в 04:39
Происшествия
В «Шереметьево» самолет избежал столкновения с погрузчиком
Самолет авиарейса из Санкт-Петербурга в Москву ушел на второй круг при посадке в «Шереметьево» из-за погрузчика на взлетно-посадочной полосе (ВПП), сообщает «Фонтанка».
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Около 90 человек оказались под завалами рухнувшего здания в Индии
По данным издания, под завалами могут находиться около 90 человек. На данный момент пятерых вытащили спасатели.
Обновлено в 09:06
Политика
Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Общество
Более 2 тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции «Час Земли»
Более двух тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции "Час Земли", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:17
Политика
Майкл Калви заявил, что не хочет политизировать свой арест
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, находящийся в московском СИЗО №1, заявил газете «Московский комсомолец», что не хочет политизировать свой арест.
Обновлено в 02:40