Технологии
Названы самые распространенные способы кражи денег с карт россиянVSE42 Новости вчера в 22:14
Эксперты перечислили основные способы хищения средств с банковских счетов россиян. Главными причинами мошенничества при использовании гаджетов оказались низкая киберграмотность владельцев счетов (29%), потеря устройства (27%) и кража (11%).
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с чего всё началось
Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.Известиявчера в 17:02
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Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
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Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.
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Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
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Армия и оружие
На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель
Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»
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Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
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Здоровье
Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день
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Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
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Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
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Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»
Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
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Евкуров назначен на должность замминистра обороны
Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя министра обороны бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
Обновлено вчера в 08:47
Интернет
Instagram ввел функцию по защите пользователей от травли в Сети
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.
Обновлено вчера в 23:15
Путешествия
Туры в Тунис соревнуются в дешевизне с Турцией
На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
Обновлено вчера в 11:54
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Обновлено вчера в 07:56
Экономика
В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах
Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
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Политика
В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды
Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.
Обновлено вчера в 07:54
Армия и оружие
Показан БРК «Бал», «пересаженный» с белорусского шасси на «КамАЗ»
Сообщается о том, что на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге (10-14 июля) будет представлен комплекс обнаружения воздушных (надводных) целей «Монолит-Б» и пусковая установка с противокорабельными ракетами на шасси в виде "КамАЗа".
Обновлено вчера в 23:32
Теннис
Федерер разгромил Берреттини и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Балотелли может оказаться в английском клубе
Тренер лондонского клуба рассматривает итальянца как потенциальную замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который перешел в «Шанхай СИПГ» за 22 млн фунтов.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд
Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.
Обновлено вчера в 17:58
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Татарстан назвали в числе регионов с высокими доходами населения
Татарстан вошел в число регионов, где семьи имеют высокие доходы.
Обновлено вчера в 08:59
Происшествия
Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Сына экс-главы волгоградского СК обвиняют в неповиновении ФСБ
Против сына бывшего главы волгоградского следственного комитете возбуждено дело за неповиновение сотрудникам ФСБ.
Обновлено вчера в 15:38
Теннис
Первая ракетка мира Барти вылетела с Уимблдона в четвертом круге
Эшли Барти завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в четвертом круге соревнования американке Элисон Риске.
Обновлено вчера в 10:40
Общество
В МЧС рассказали, как из-за удлинителей сгорают дома
Причинами многих пожаров, как показывает статистика, становятся нестандартные розетки, а также удлинители и провода плохого качества.
Обновлено вчера в 20:26
Футбол
«Рубин» подписал грузинского нападающего Микелтадзе
Обновлено вчера в 16:04
Гаджеты
Живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI
Обновлено вчера в 07:16