Почти в каждом третьем случае граждане лишаются средств на счетах из-за собственной беспечности, заявили в Центробанке. Самые большие риски оказаться жертвой мошенников при использовании мобильных устройств несут в себе низкая киберграмотность и неосторожность.

с чего всё началось

Эксперты перечислили основные способы хищения средств с банковских счетов россиян. Главными причинами мошенничества при использовании гаджетов оказались низкая киберграмотность владельцев счетов (29%), потеря устройства (27%) и кража (11%).

Общество Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.

Шоу-бизнес Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Армия и оружие На авиабазе «Хмеймим» обнаружен неизвестный истребитель Следует уточнить, что в последнее время Сирия не использует свои истребители МиГ-21 для нанесения ударов по боевикам в провинциях Хама, Идлиб и Латакия, в связи с чем и возникли вопросы касательно появления подобного истребителя на российской военной авиабазе «Хмеймим»

Здоровье Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день Из рациона маленьких детей нужно исключить жареное и копченое и не кормить сосисками каждый день, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.

Политика Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.

Политика Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.

Экономика Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета» Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.

Политика Евкуров назначен на должность замминистра обороны Президент России Владимир Путин назначил на должность заместителя министра обороны бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Происшествия В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта "В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в складских помещениях поселка Металлстрой Колпинского района Санкт-Петербурга обнаружены две производственные линии, тара, этикетки, а также 168 тонн алкогольной продукции и около 15 тонн спиртосодержащей жидкости", - заявила она.

Политика В Госдуме обсудят запрет на импорт грузинских вин и воды Совет Госдумы намерен рассмотреть вопрос о прекращении импорта грузинского вина и воды.

Армия и оружие Показан БРК «Бал», «пересаженный» с белорусского шасси на «КамАЗ» Сообщается о том, что на международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге (10-14 июля) будет представлен комплекс обнаружения воздушных (надводных) целей «Монолит-Б» и пусковая установка с противокорабельными ракетами на шасси в виде "КамАЗа".

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Футбол Балотелли может оказаться в английском клубе Тренер лондонского клуба рассматривает итальянца как потенциальную замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который перешел в «Шанхай СИПГ» за 22 млн фунтов.

Армия и оружие США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на $2,2 млрд Госдепартамент одобрил возможную продажу Тайваню американских танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и сопутствующего оборудования к ним на сумму порядка $2,2 млрд.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Происшествия Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Сына экс-главы волгоградского СК обвиняют в неповиновении ФСБ Против сына бывшего главы волгоградского следственного комитете возбуждено дело за неповиновение сотрудникам ФСБ.

Теннис Первая ракетка мира Барти вылетела с Уимблдона в четвертом круге Эшли Барти завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в четвертом круге соревнования американке Элисон Риске.