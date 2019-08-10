Общество

Названы самые распространенные фамилии в РоссииВести.Ru 03:49

Если пятое место в разных регионах страны занимают разные фамилии, то четыре первые места неизменны по всей России с прошлого века. Это Иванов, Кузнецов, Попов, Смирнов, пишет "Российская газета" со ссылкой на доктора исторических наук Алексея Мосина.
Читать в источнике
Комментировать77
с чего всё началось

Какие фамилии самые распространенные в России

Один из списков 500 самых популярных русских фамилий составил в начале XXI века коллектив сотрудников отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН под руководством Анатолия Журавлева.
Российская газетавчера в 22:00

Подробнее о событии

Названы самые распространенные в России фамилии

URA.Ru03:12

Какие фамилии самые распространенные в России

Российская газетавчера в 22:00

Исследователи назвали самые распространенные фамилии в России

Газета.Ru03:36

Названы самые популярные фамилии в России

RT на русском01:36

Названы самые распространенные фамилии в России

Известиявчера в 23:14

Названы самые распространенные фамилии в России

РЕН ТВвчера в 22:17

Ученый назвал самые популярные фамилии в России

РБК03:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10 был стальным, а стал алюминиевым

В рекламном ролике и на сайте производителя тоже указали, что смартфоны получили стальную рамку.
Обновлено в 16:47
Наука

Новый вид паука-волка нашли на Алтае

Как сообщила пресс-служба заповедника, новый вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки).
Обновлено 08 августа в 07:47
Гаджеты

Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90

Обновлено в 12:54
Театры

Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе

Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Обновлено в 15:33
Общество

Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено в 08:07
Происшествия

В ООН осудили приведший к гибели сотрудников организации взрыв в Ливии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины в Ливии, в результате которого погибли трое сотрудников организации.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие

Израильские военные нейтрализовали группу боевиков на границе Газы

Израильские военные нейтрализовали группу вооруженных палестинцев, которые вступили с ними в бой, пытаясь пересечь границу сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Задержанного за акцию 27 июля в Москве режиссера положили в больницу

Подозреваемый в причастности к "массовым беспорядкам" в Москве на несогласованной акции 27 июля режиссер телеканала о медицине "Доктор" Дмитрий Васильев экстренно госпитализирован, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео

Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Музыка

Фадеев отказался продюсировать Наргиз

Певица Наргиз получила официальный документ о расторжении контракта с продюсерским центром Максима Фадеева «MALFA», сообщила официальный представитель исполнительницы в комментарии РИА Новости 8 августа.
Обновлено 08 августа в 03:56
Футбол

На стадионе АЗ обрушилась крыша

На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено в 13:18
Футбол

40-летний Писарро стал самым возрастным автором дубля в Кубке Германии

Перуанец стал самым возрастным игроком (40 лет, 10 месяцев и 7 дней) в истории турнира, кому удалось сделать дубль.
Обновлено в 16:58
Общество

Волин посоветовал студентам не пользоваться «Википедией»

«Не пользуйтесь «Википедией», можете двойку получить», — сказал Волин, отвечая на вопрос, что студент может найти интересного на портале.
Обновлено в 14:11
Политика

Члены СПЧ призвали не участвовать в несогласованных акциях в Москве

Обновлено в 07:21
Политика

Мадуро направит в ООН письмо «миллионов» граждан против санкций США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что направит Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.
Обновлено 08 августа в 21:29
Авто

Электрический Porsche Taycan презентуют 4 сентября

Немецкий автопроизводитель анонсировал дату дебюта своего нового электрокара Porsche Taycan. Новинку представят в среду, 4 сентября.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Стрельба произошла в мечети в Норвегии

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено в 09:23
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова продолжает свой отпуск в Греции

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова в настоящее время продолжает наслаждаться своим отпуском.
Обновлено в 15:53
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 05:03
Здоровье

Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова

Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Общество

Стандарт школьной формы появится в России

Обновлено в 02:40
Политика

Аксенов заявил о провале изоляции Крыма

Обновлено в 14:12
Гаджеты

Huawei представил свою операционную систему Harmony OS

Дебют новой платформы состоится на телевизорах Honor Vision TV, а в дальнейшем операционную систему начнут устанавливать на другие цифровые приборы.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
Политика

Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное