Как отмечает эксперт, составителей списков самых частотных фамилий в нашей стране несколько - это делают лингвисты, социологи.

с чего всё началось

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России. Ученый заметил, что четверка лидеров остается неизменной долгие годы – это Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.

Происшествия При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома» Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.

Происшествия Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11 Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.

Шоу-бизнес Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Общество В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу.

Экономика В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.

Театры Театр им. Вахтангова откроет сезон «Пер Гюнтом» В постановке заняты молодые артисты. Юрий Бутусов назначен главным режиссером Театра им. Вахтангова в сентябре.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Политика В Госдуме допустили атаку климатическим оружием на Россию Пожары в Сибири и ливни в Москве вызваны атакой климатического оружия Запада против России - допустил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Происшествия На МКАД столкнулись пять автомобилей Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Политика Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.

Культура Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Шувалов.

Армия и оружие Швеция хочет присоединиться к программе ЕС по интеграции вооруженных сил Глава министерства обороны Швеции Петер Хультквист заявил о намерении страны присоединиться к сотрудничеству в рамках предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном программы интеграции вооруженных сил Евросоюза (European Intervention Initiative, EII).

Происшествия Число пострадавших в ДТП с автобусом в Курганской области достигло 14 Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Курганской области в субботу, по предварительным данным, увеличилось до 14, среди них один ребенок, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения региона.

Политика В Киеве отреагировали на планы Венедиктова создать филиал «Эха Москвы» на Украине «Даже не знаю, куда [главному редактору «Эха Москвы»] господину [Алексею] Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала «Эхо Москвы» на Украине», – сообщил Костинский в соцсетях, передает РИА «Новости».

Происшествия В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.

Политика Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».

Политика Эксперт оценил ситуацию с «Северным потоком — 2» Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил сообщения американских СМИ о запоздавших попытках США помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

Музыка Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk Американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Small Talk.

Происшествия Вертолет совершил жесткую посадку в Якутии По словам собеседника агентства, на территории Чагдинского месторождения совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.