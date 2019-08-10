Общество

Названы самые распространенные фамилии в РоссииРИА Новости 01:54

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России. Ученый заметил, что четверка лидеров остается неизменной долгие годы – это Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
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с чего всё началось

Какие фамилии самые распространенные в России

Один из списков 500 самых популярных русских фамилий составил в начале XXI века коллектив сотрудников отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН под руководством Анатолия Журавлева.
Российская газетавчера в 22:00

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Ученый назвал самые популярные фамилии в России

РБК03:57

Исследователи назвали самые распространенные фамилии в России

Газета.Ru03:36

Названы самые популярные фамилии в России

RT на русском01:36

Названы самые распространенные фамилии в России

РИА Новости01:54

Названы самые распространенные фамилии в России

Известиявчера в 23:14

Названы самые распространенные фамилии в России

РЕН ТВвчера в 22:17

Какие фамилии самые распространенные в России

Российская газетавчера в 22:00
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Общество

На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы

Ранее с предложением устроить прогулку после митинга на Сахарова выступил штаб политика Алексея Навального.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Происшествия

У здания полиции в Копенгагене прогремел еще один взрыв

Обновлено в 04:13
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

При взрыве на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек

Обновлено вчера в 20:09
Происшествия

В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 07:07
Общество

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым

Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Политика

Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине

Обновлено в 09:28
Футбол

Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»

Обновлено в 09:23
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 05:03
Футбол

В чемпионате Англии по футболу впервые был применён VAR

Обновлено в 09:25
Авто

Поставки Mercedes-AMG One отодвинули до 2021 года

Стоит напомнить, что всего планируется выпустить 275 экземпляров гиперкара Mercedes-AMG One, мощность которого составит не менее 1 000 л.с. Стоимость модели составит 2,7 миллиона долларов.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США

"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
Гаджеты

«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei

По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса".
Обновлено в 06:07
Общество

В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье

Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Футбол

Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку»

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике

Обновлено в 08:57
Авто

Названы самые доступные новые автомобили на российском рынке

Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол

«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Транспорт

Проходка тоннелей: девять станций московского метро закроют

На Сокольнической линии закроют девять станций для пассажиров для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Здоровье

Ученые шокировали: пять популярных у россиян овощей вредят здоровью

Ученые назвали пять овощей, которые вредят здоровью. Нужно ограничить их потребление, однако совсем вычеркивать из рациона не рекомендуется.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика

Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой

Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Задержания начались в Петербурге на акции за честные выборы

Акция в поддержку честных выборов проходит в Петербурге у Гостиного Двора, акция не согласована.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Суд в Киргизии арестовал имущество телеканала Атамбаева

Обновлено в 02:18
Общество

Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением

Обновлено в 03:59
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