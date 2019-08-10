Общество
Названы самые распространенные фамилии в РоссииРИА Новости 01:54
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России. Ученый заметил, что четверка лидеров остается неизменной долгие годы – это Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
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с чего всё началось
Один из списков 500 самых популярных русских фамилий составил в начале XXI века коллектив сотрудников отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН под руководством Анатолия Журавлева.Российская газетавчера в 22:00
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Общество
На проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг за свободные выборы
Ранее с предложением устроить прогулку после митинга на Сахарова выступил штаб политика Алексея Навального.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Происшествия
У здания полиции в Копенгагене прогремел еще один взрыв
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
При взрыве на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:07
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Футбол
В чемпионате Англии по футболу впервые был применён VAR
Обновлено в 09:25
Авто
Поставки Mercedes-AMG One отодвинули до 2021 года
Стоит напомнить, что всего планируется выпустить 275 экземпляров гиперкара Mercedes-AMG One, мощность которого составит не менее 1 000 л.с. Стоимость модели составит 2,7 миллиона долларов.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Миллиардер Эпштейн покончил с собой в тюрьме в США
"Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой ночью в своей тюремной камере в Нижнем Манхэттене в федеральной тюрьме, где он содержался в ожидании суда по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, сообщили три сотрудника правоохранительных органов", - сообщает телеканал Финансист Джеффри Эпштейн обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек.
Обновлено в 09:23
Гаджеты
«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei
По словам Чанга, компании обсуждают совместную работу в сфере сервисов музыки, такси, погоды и других проектов "Яндекса".
Обновлено в 06:07
Общество
В пресс-службе Горбачёва опровергли сообщения о его плохом здоровье
Оснований для сообщений о якобы плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачёва нет, заявили в его пресс-службе.
Обновлено в 04:26
Футбол
Хавбек ПСВ Перейро рассказал, почему отказал «Спартаку»
Полузащитник ПСВ Гастон Перейро рассказал, по какой причине не захотел переходить в "Спартак".
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Авто
Названы самые доступные новые автомобили на российском рынке
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол
«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ
Футбольные клубы «Тамбов» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в матче пятого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:08
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Транспорт
Проходка тоннелей: девять станций московского метро закроют
На Сокольнической линии закроют девять станций для пассажиров для проходки тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии метро.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Здоровье
Ученые шокировали: пять популярных у россиян овощей вредят здоровью
Ученые назвали пять овощей, которые вредят здоровью. Нужно ограничить их потребление, однако совсем вычеркивать из рациона не рекомендуется.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Задержания начались в Петербурге на акции за честные выборы
Акция в поддержку честных выборов проходит в Петербурге у Гостиного Двора, акция не согласована.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Суд в Киргизии арестовал имущество телеканала Атамбаева
Обновлено в 02:18