Общество
Названы самые распространенные фамилии россиянLenta.ru 03:34
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктора исторических наук Алексея Мосина.
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с чего всё началось
Один из списков 500 самых популярных русских фамилий составил в начале XXI века коллектив сотрудников отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН под руководством Анатолия Журавлева.Российская газетавчера в 22:00
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Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Копенгагене прогремел второй за неделю взрыв
В Дании крайне обеспокоены случившимся, ведь это уже второй за неделю взрыв в Копенгагене.
Обновлено в 02:25
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в стартовом матче АПЛ
Футбольный клуб "Ливерпуль" разгромил "Норвич" в первом матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с юбилеем
Обновлено в 04:35
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Космос
В Сети появились редкие кадры столкновения Юпитера и метеора
Астроном-любитель запечатлел уникальный момент. Ему удалось заснять, как метеор врезается в Юпитер, опубликовав кадры в Сети.
Обновлено 08 августа в 08:38
Армия и оружие
КНДР запустила две ракеты в Японское море
В субботу Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в Японское море у своего восточного побережья со ссылкой на южнокорейских военных.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.
Обновлено в 05:41
Политика
Эксперт: Киев не разрешит открытие на Украине бюро «Эха Москвы»
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины не разрешит открытие в стране бюро российской радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 13:27
Футбол
Жозе Моуриньо станет экспертом на канале Sky Sports
Бывший главный наставник футбольных клубов «Манчестер Юнайтед», миланского «Интера», лиссабонского «Порту» и мадридского «Реала» Жозе Моуринью станет в сезоне 2019/20 экспертом британского телеканала Sky Sports, сообщается 10 августа на официальном сайте телеканала.
Обновлено в 06:18
Транспорт
Бесконтактная оплата появится на всех столичных наземных маршрутах
Чтобы расплатиться за поездку, карту с поддержкой технологий PayPass и PayWave или смартфон с функцией бесконтактной оплаты нужно будет приложить к валидаторам нового образца, которые установят в салонах транспорта.
Обновлено в 03:06
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Политика
Медведев поздравил Медведчука со вторым местом на выборах в Раду
Председатель партии «Единая Россия» (ЕР), премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука со вторым местом на выборах в Верховную Раду, назвав это «весомым результатом».
Обновлено в 06:09
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия
При взрыве на заправке в Ингушетии пострадали шесть человек
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины
Обновлено в 03:56
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Политика
Вмешательство в дела России: советник посольства США вызван в МИД РФ
Советник посольства США в Москве вызван в МИД России, потому что на сайте американской дипмиссии, а также в Твиттере управления Госдепа были размещены схемы проведения в Москве несанкционированной акции 3 августа и призывы к участию в них.
Обновлено вчера в 16:50
Транспорт
Вход на станцию метро «Проспект Мира» закроют 11 августа
Станцию столичной подземки "Проспект Мира" Кольцевой линии закроют для входа пассажиров утром 11 августа из-за празднования Курбан-байрама.
Обновлено в 01:27