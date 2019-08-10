Один из списков 500 самых популярных русских фамилий составил в начале XXI века коллектив сотрудников отдела этимологии и ономастики Института русского языка РАН под руководством Анатолия Журавлева.

с чего всё началось

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