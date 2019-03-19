Здоровье
Росстат назвал самые распространенные детские заболевания в РоссииФедералПресс 02:33
В Росстате проанализировали заболевания детей в России от 0 до 14 лет в 20107 году. В итоге статистическая служба назвала самые распространенные болезни. Выяснилось, что чаще всего диагностируются заболевания органов дыхания.
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В Росстате назвали самые распространённые заболевания среди детей от 0 до 14 лет в 2017 году. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.RT на русском00:30
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