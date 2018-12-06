Музыка
«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2018 года
«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2018 годаТАСС03:04
Российские пользователи сервиса "Яндекс.Музыка" в 2018 году чаще отдавали предпочтение российским исполнителям, чем зарубежным. Об этом свидетельствует рейтинг самых популярных треков, который пресс-служба сервиса распространила 6 декабря.
ТАСС03:04
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Музыка
Эксперты Forbes назвали самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года
Обновлено в 03:28
Музыка
Камерному оркестру Игоря Лермана подарили 2 миллиона рублей
Вчера, 5 декабря, заместитель главы города Флера Андреева вручила художественному руководителю коллектива Игорю Лерману сертификат на 2 миллиона рублей со словами: «Для укрепления материально-технической базы».
Обновлено в 05:50
Музыка
Борис Гребенщиков в честь своего 65-летия даст концерт в Петербурге
Лидер группы Аквариум намерен отпраздновать свое 65-летие в Большом концертном зале Октябрьский в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Музыка
Гарик Сукачев высказал мнение о запретах концертов рэперов
Рок-музыкант Гарик Сукачев считает происходящие в стране запреты концертов рэперов «единичными проявлениями».
Обновлено в 02:00
Музыка
Дима Билан предстанет перед фанатами голым на своей «Планете»
Перед зрителями раскинется огромная сцена-космолет, на котором герой путешествует по своей Вселенной и с помощью декорациий попадает в параллельные реальности своей души, попутно исполняя свои лучшие хиты в сопровождении музыкантов и танцоров.
Обновлено в 06:17
Музыка
Кирилл Бледный попрощался с «Пошлой Молли» в «Ctrl+Zzz»
"Пошлая Молли" выпустила в свет видеоклип на песню "Ctrl+Zzz" со своего свежего мини-альбома "Очень страшная Молли 3. Часть 1". В ролике лидер коллектива Кирилл Бледный и компания катаются на машине по харьковским полям, пытаясь разобраться в себе и в своих чувствах.
Обновлено в 07:14
Музыка
Рок-фестиваль «Чернозем» в будущем году вновь пройдет в Тамбове
Тамбовский рок-фестиваль "Черноземье" был включен в топ лучших и самых популярных у туристов фестивалей под открытым небом в России летом 2018 года.
Обновлено в 06:13
Музыка
Американец лишился работы из-за детской песни про убийство темнокожих
В американском штате Нью Гэмпшир школьный учитель позволил ученикам на уроке спеть рождественскую песню об убийстве чернокожих, из-за чего потерял работу.
Обновлено в 04:55
Музыка
«Такая чушь»: Прилучный и Муцениеце раскритиковали российские клипы
Контент сильно разочаровал знаменитостей. "Такая чушь", - раскритиковал несколько клипов Павел Прилучный.
Обновлено в 06:59
Музыка
Антоха MC меняет жизнь людей в клипе «О Музыка»
В видео, которое было снято на кассету VHS, Антоха в образе ведущего новостей меняет жизнь и настроение своих зрителей.
Обновлено в 07:10
Музыка
Азербайджанские музыканты выступят в Москве
Концерт будет представлен в рамках программы «Азербайджанские исполнители в камерных залах Московской консерватории».
Обновлено в 06:30
Музыка
В Ставрополе в честь 25-летия оркестра «Кантабиле» зазвучит орган
Обновлено в 05:51
Музыка
«Мы — больше не мы»: группа «Мы» объявила о распаде
«Мало кто знает, что происходило между нами все это время, но лучше вам и не знать», — добавила она.
Обновлено в 04:02
Музыка
В Пензе пройдет «Праздник русской гармони»
Концерт «Праздник русской гармони» с участием пензенских и московских музыкантов состоится в областной филармонии 21 декабря.
Обновлено в 07:08
Музыка
Создатели фестиваля Chess & Jazz запускают серию вечеринок «Партия». Хедлайнер первой — Билл Лоренс
В Москве 13 декабря стартует серия вечеринок «Партия» от основателей летнего фестиваля Chess & Jazz, который впервые прошел в саду «Эрмитаж» 7 июля.
Обновлено в 06:50