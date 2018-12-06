Российские пользователи сервиса "Яндекс.Музыка" в 2018 году чаще отдавали предпочтение российским исполнителям, чем зарубежным. Об этом свидетельствует рейтинг самых популярных треков, который пресс-служба сервиса распространила 6 декабря.

Музыка Музыка Эксперты Forbes назвали самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года

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Музыка Музыка Борис Гребенщиков в честь своего 65-летия даст концерт в Петербурге Лидер группы Аквариум намерен отпраздновать свое 65-летие в Большом концертном зале Октябрьский в Санкт-Петербурге.

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Музыка Музыка Дима Билан предстанет перед фанатами голым на своей «Планете» Перед зрителями раскинется огромная сцена-космолет, на котором герой путешествует по своей Вселенной и с помощью декорациий попадает в параллельные реальности своей души, попутно исполняя свои лучшие хиты в сопровождении музыкантов и танцоров.

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Музыка Музыка Рок-фестиваль «Чернозем» в будущем году вновь пройдет в Тамбове Тамбовский рок-фестиваль "Черноземье" был включен в топ лучших и самых популярных у туристов фестивалей под открытым небом в России летом 2018 года.

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Музыка Музыка «Такая чушь»: Прилучный и Муцениеце раскритиковали российские клипы Контент сильно разочаровал знаменитостей. "Такая чушь", - раскритиковал несколько клипов Павел Прилучный.

Музыка Музыка Антоха MC меняет жизнь людей в клипе «О Музыка» В видео, которое было снято на кассету VHS, Антоха в образе ведущего новостей меняет жизнь и настроение своих зрителей.

Музыка Музыка Азербайджанские музыканты выступят в Москве Концерт будет представлен в рамках программы «Азербайджанские исполнители в камерных залах Московской консерватории».

Музыка Музыка «Мы — больше не мы»: группа «Мы» объявила о распаде «Мало кто знает, что происходило между нами все это время, но лучше вам и не знать», — добавила она.

Музыка Музыка В Пензе пройдет «Праздник русской гармони» Концерт «Праздник русской гармони» с участием пензенских и московских музыкантов состоится в областной филармонии 21 декабря.