Музыка

«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2018 года
ТАСС
03:04

Российские пользователи сервиса "Яндекс.Музыка" в 2018 году чаще отдавали предпочтение российским исполнителям, чем зарубежным. Об этом свидетельствует рейтинг самых популярных треков, который пресс-служба сервиса распространила 6 декабря.
ТАСС03:04

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«Яндекс.Музыка» назвала хиты 2018 года

Известия06:17

«Яндекс» назвал самые популярные у россиян песни. Прорывом года стала Монеточка

URA.Ru04:38

Названы самые популярные в России песни

РИА Новости06:55

Определены любимые песни россиян

Lenta.ru03:51

«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2018 года

ТАСС03:04

«Яндекс» назвал самые популярные у россиян песни уходящего года

РБК03:00

«Яндекс.Музыка» подвела итоги 2018 года

Интерфакс01:58
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Музыка

Эксперты Forbes назвали самых высокооплачиваемых музыкантов 2018 года

Обновлено в 03:28
Музыка

Камерному оркестру Игоря Лермана подарили 2 миллиона рублей

Вчера, 5 декабря, заместитель главы города Флера Андреева вручила художественному руководителю коллектива Игорю Лерману сертификат на 2 миллиона рублей со словами: «Для укрепления материально-технической базы».
Обновлено в 05:50
Музыка

Борис Гребенщиков в честь своего 65-летия даст концерт в Петербурге

Лидер группы Аквариум намерен отпраздновать свое 65-летие в Большом концертном зале Октябрьский в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:19
Музыка

Гарик Сукачев высказал мнение о запретах концертов рэперов

Рок-музыкант Гарик Сукачев считает происходящие в стране запреты концертов рэперов «единичными проявлениями».
Обновлено в 02:00
Музыка

Дима Билан предстанет перед фанатами голым на своей «Планете»

Перед зрителями раскинется огромная сцена-космолет, на котором герой путешествует по своей Вселенной и с помощью декорациий попадает в параллельные реальности своей души, попутно исполняя свои лучшие хиты в сопровождении музыкантов и танцоров.
Обновлено в 06:17
Музыка

Кирилл Бледный попрощался с «Пошлой Молли» в «Ctrl+Zzz»

"Пошлая Молли" выпустила в свет видеоклип на песню "Ctrl+Zzz" со своего свежего мини-альбома "Очень страшная Молли 3. Часть 1". В ролике лидер коллектива Кирилл Бледный и компания катаются на машине по харьковским полям, пытаясь разобраться в себе и в своих чувствах.
Обновлено в 07:14
Музыка

Рок-фестиваль «Чернозем» в будущем году вновь пройдет в Тамбове

Тамбовский рок-фестиваль "Черноземье" был включен в топ лучших и самых популярных у туристов фестивалей под открытым небом в России летом 2018 года.
Обновлено в 06:13
Музыка

Американец лишился работы из-за детской песни про убийство темнокожих

В американском штате Нью Гэмпшир школьный учитель позволил ученикам на уроке спеть рождественскую песню об убийстве чернокожих, из-за чего потерял работу.
Обновлено в 04:55
Музыка

«Такая чушь»: Прилучный и Муцениеце раскритиковали российские клипы

Контент сильно разочаровал знаменитостей. "Такая чушь", - раскритиковал несколько клипов Павел Прилучный.
Обновлено в 06:59
Музыка

Антоха MC меняет жизнь людей в клипе «О Музыка»

В видео, которое было снято на кассету VHS, Антоха в образе ведущего новостей меняет жизнь и настроение своих зрителей.
Обновлено в 07:10
Музыка

Азербайджанские музыканты выступят в Москве

Концерт будет представлен в рамках программы «Азербайджанские исполнители в камерных залах Московской консерватории».
Обновлено в 06:30
Музыка

В Ставрополе в честь 25-летия оркестра «Кантабиле» зазвучит орган

Обновлено в 05:51
Музыка

«Мы — больше не мы»: группа «Мы» объявила о распаде

«Мало кто знает, что происходило между нами все это время, но лучше вам и не знать», — добавила она.
Обновлено в 04:02
Музыка

В Пензе пройдет «Праздник русской гармони»

Концерт «Праздник русской гармони» с участием пензенских и московских музыкантов состоится в областной филармонии 21 декабря.
Обновлено в 07:08
Музыка

Создатели фестиваля Chess & Jazz запускают серию вечеринок «Партия». Хедлайнер первой — Билл Лоренс

В Москве 13 декабря стартует серия вечеринок «Партия» от основателей летнего фестиваля Chess & Jazz, который впервые прошел в саду «Эрмитаж» 7 июля.
Обновлено в 06:50
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Монеточка
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российская певица, музыкант, композитор и автор песен. В творчестве Монеточки преобладают жанры поп-рок и антифолк, а с конца 2016 года её песни стали содержать в себе элементы электронной музыки.
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Jah Khalib
Казахский рэпер
Казахстанский русскоязычный рэпер, певец, битмейкер и продюсер.
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