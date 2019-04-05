Названы самые популярные в России имена для новорожденныхИзвестия 01:15

Стали известны самые популярные мужские и женские имена для новорожденных в России. Рейтинг 5 апреля опубликовал телеканал RT. Лидером среди мужских стало имя Артем.

Названы самые популярные в России имена для новорожденных

Политика Тереза Мэй вновь попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

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Общество Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.

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Авто АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.

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Общество В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.

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Происшествия Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.

Экономика Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6% Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

Политика Законопроект об информировании о льготах внесен в Госдуму Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот, привела данные депутат.

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Авто Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.

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