Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденныхИзвестия 01:15
Стали известны самые популярные мужские и женские имена для новорожденных в России. Рейтинг 5 апреля опубликовал телеканал RT. Лидером среди мужских стало имя Артем.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Экономика
ГК «Обувь России» планирует в апреле выкупить облигации серии БО-01
ООО "Обувьрус" планирует в апреле провести выкуп облигаций серии БО-01, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 04:28
Политика
Тереза Мэй вновь попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами
Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Локоть примет участие в выборах мэра Новосибирска
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в выборах нового градоначальника, об этом он заявил на международном форуме «Городские технологии» в пятницу в новосибирском «Экспоцентре».
Обновлено в 01:21
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Хоккей
Квартальнов покинет «Локомотив», кандидат на его место – Кари Ялонен
По нашим данным, кандидатом на место российского тренера в "Локомотиве" является финн Кари Ялонен.
Обновлено в 01:00
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Авто
Госдума отменила транспортный налог на некоторые машины
В третьем, окончательном чтении Госдумой приняты поправки в Налоговый кодекс (НК), позволяющие владельцам угнанных машин не платить транспортный налог.
Обновлено вчера в 08:35
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено вчера в 08:07
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено вчера в 11:25
Театры
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Единоборства
Гастелум про Конора и Хабиба: «Если это продолжится, кто-то точно получит травму или пулю»
Обновлено в 02:24
Экономика
Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%
Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Политика
Законопроект об информировании о льготах внесен в Госдуму
Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот, привела данные депутат.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Екатеринбурге женщина подбросила младенца в поликлинику
Молодая женщина в Екатеринбурге подбросила в поликлинику младенца, завернутого в плед, с запиской, сообщает в пятницу УМВД по городу.
Обновлено в 03:44
Авто
Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России
В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
Обновлено вчера в 05:17
Технологии
Половина онлайн-банков в России оказались не защищены
Компания Positive Technologies выяснила, что больше половины российских онлайн-банков не имеют достаточной защиты – он уязвимы для хищения средств, пишут «Ведомости».
Обновлено в 04:22
Хоккей
Игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Политика
В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН
Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено вчера в 13:33
Здоровье
Минздрав определит стоимость медуслуг в больницах
В Министерстве здравоохранения России определят, какие услуги будут оказаны за деньги в государственных и муниципальных больницах и поликлиниках, а какие – бесплатно.
Обновлено в 04:26
Авто
Lada Vesta вернула титул всероссийского бестселлера
Обновлено вчера в 06:26
Спорт
Драчёв поддержал Вяльбе в вопросе запрета соцсетей
Ранее за идею о запрете использования социальных сетей высказывала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Обновлено в 02:29