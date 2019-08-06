Экономика

Названы самые популярные у россиян сладостиRT на русском вчера в 23:31

Второе место по популярности среди сладостей досталось шоколадным изделиям — средняя цена на шоколадные конфеты составила 595 рублей за килограмм. Цена также осталась на уровне 2018 года, а продажи выросли на 3%.
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с чего всё началось

Названы самые популярные у россиян сладости

Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.
RT на русскомвчера в 23:31

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Названы самые популярные у россиян сладости

РИА Новости01:30

Аналитики назвали самые популярные у россиян сладости

РБК03:43

Названы любимые сладости россиян

Lenta.ru03:35

Названы самые популярные сладости у россиян

URA.Ru03:49

Названы самые популярные сладости у россиян

Известия00:56

Стало известно, какие сладости предпочитают россияне

Газета.Ru00:29

Названы самые популярные у россиян сладости

RT на русскомвчера в 23:31
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:04, Вашингтон
Политика

Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Происшествия

ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга

В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

Обновлено в 14:02
Политика

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

Обновлено в 11:42
Политика

Посол США в России Хантсман подал в отставку

Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика

Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине

По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.
Обновлено в 06:26
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Энергетика

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году до 12,27 млн баррелей в сутки (минус 90 тысяч баррелей).
Обновлено в 12:32
Здоровье

Старение остановит 8 кружек чая в день

Обновлено вчера в 05:01
Политика

Митрохину отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

Председатель избиркома Ирина Вялых сообщила, что Сергею Митрохину отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по 43-му избирательному округу.
Обновлено в 11:45
Футбол

«Динамо» может усилиться полузащитником сборной Туниса

Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо».
Обновлено в 11:16
Общество

Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей

В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве

В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Происшествия

В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек

В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Футбол

Данило прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»

Обновлено в 13:53
Технологии

В России AliExpress открывает первые уличные магазины

Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Беременную рэпершу обстреляли в США

Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находилась беременная участниц а рэп-дуэта City Girls.
Обновлено в 13:10
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день

Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Политика

Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах

Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Теннис

Серена Уильямс — самая высокооплачиваемая спортсменка года, Шарапова – 7-я

Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Максим Виторган и Нино Нинидзе отправились на отдых в Грецию

Обновлено в 11:24
Музыка

Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Обновлено вчера в 15:17
Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Технологии

Huawei купила известного российского разработчика

Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
Обновлено в 07:26
Политика

Путин проведёт переговоры с президентом Абхазии в Сочи

Обновлено вчера в 11:17
Общество

Жена Никиты Белых подала на развод

Обновлено в 12:03
Экономика

В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов

В июле текущего года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше доходов от российских туристов, чем в 2018 году.
Обновлено в 12:54
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