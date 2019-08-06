Экономика
Названы самые популярные у россиян сладостиRT на русском вчера в 23:31
Второе место по популярности среди сладостей досталось шоколадным изделиям — средняя цена на шоколадные конфеты составила 595 рублей за килограмм. Цена также осталась на уровне 2018 года, а продажи выросли на 3%.
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с чего всё началось
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:31
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 14:04, Вашингтон
Политика
Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено в 13:00
Происшествия
ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга
В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг.
Обновлено в 12:34
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Соловьев опроверг слова Коломойского о предложении работать на Украине
По словам Игоря Коломойского, Соловьев почти согласился на его предложение перейти на украинский телеканал «1+1» в качестве ведущего одной из политических программ.
Обновлено в 06:26
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году до 12,27 млн баррелей в сутки (минус 90 тысяч баррелей).
Обновлено в 12:32
Здоровье
Старение остановит 8 кружек чая в день
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Митрохину отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы
Председатель избиркома Ирина Вялых сообщила, что Сергею Митрохину отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по 43-му избирательному округу.
Обновлено в 11:45
Футбол
«Динамо» может усилиться полузащитником сборной Туниса
Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо».
Обновлено в 11:16
Общество
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
В Большом московском цирке ущерб от массового возврата билетов после передачи Сергея Доренко оценили в 17,9 миллиона рублей.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве
В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Футбол
Данило прибыл в Турин для завершения трансфера в «Ювентус»
Обновлено в 13:53
Технологии
В России AliExpress открывает первые уличные магазины
Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Беременную рэпершу обстреляли в США
Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находилась беременная участниц а рэп-дуэта City Girls.
Обновлено в 13:10
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
Обновлено в 04:29
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день
Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.
Обновлено в 09:18
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Технологии
Huawei купила известного российского разработчика
Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
Обновлено в 07:26
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Абхазии в Сочи
Обновлено вчера в 11:17
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Обновлено в 12:03
Экономика
В Грузии подсчитали убытки от потери российских туристов
В июле текущего года Грузия получила на 44,3 млн долларов меньше доходов от российских туристов, чем в 2018 году.
Обновлено в 12:54