Экономика
Названы самые популярные у россиян сладостиRT на русском вчера в 23:31
Второе место по популярности среди сладостей досталось шоколадным изделиям — средняя цена на шоколадные конфеты составила 595 рублей за килограмм. Цена также осталась на уровне 2018 года, а продажи выросли на 3%.
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с чего всё началось
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:31
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:42, Вашингтон
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено в 15:29
Авто
Итальянские тюнеры создали «геройский» Jeep Renegade
Компания Militem из Италии предпочитает работать не с автомобилями местных брендов, а дорабатывает Jeep и Ram.
Обновлено в 06:27
Футбол
Клуб Хави упустил победу в плей-офф Азиатской лиги чемпионов
В первом матче 1/8 финала Азиатской лиги чемпионов Аль-Духайль сыграл вничью с Аль-Саддом 1:1.
Обновлено в 14:28
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке
В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии.
Обновлено в 20:57
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
Обновлено в 12:31
Происшествия
На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Общество
Пострадавшие от наводнения смогут купить жилье во всех регионах России
Граждане, пострадавшие от паводков в Иркутской области смогут приобрести недвижимость в любых регионах России.
Обновлено в 10:20
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Космос
Повторяющиеся потоки горячего ветра найдены близко к черной дыре
Уже известно о нескольких десятках двойных систем черных дыр в нашей Галактике, которые имеют массу в диапазоне 5-15 солнечных масс, а единственная черная дыра составляет около 4 миллионов солнечных масс.
Обновлено в 10:10
Кино
«Король лев» обошел «Т-34» в российском прокате
6 августа сборы «Короля льва» перевалили за 2,275 миллиарда рублей, в то время как касса «Т-34» за все время проката составила 2,273 миллиарда рублей.
Обновлено в 11:23
Общество
Ректор МГУ призвал студентов быть аккуратнее из‑за митингов в Москве
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал участие студентов в массовых акциях в центре Москвы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:42
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Армия и оружие
Российские военные самолеты пролетели у побережья США и Канады
Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
Обновлено в 12:46
Космос
Возможно, Израиль случайно начал колонизацию Луны тихоходками
Первую "Лунную библиотеку" создала компания The Arch Mission Foundation.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
AP: США направили авианосец Ronald Reagan в Южно-Китайское море
Вашингтон направил в акваторию Южно-Китайского моря ударную группу ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер
ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:06
Футбол
Боатенг об игре за «Барсу»: «В моем возрасте это стоило того. По крайней мере, я играл с Месси»
В моем возрасте это стоило того. По крайней мере, я могу сказать, что играл на «Камп Ноу» вместе с Лионелем Месси.
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Сети появилось видео массовой драки со стрельбой в Москве
В Сети появилось видео с кадрами массовой драки со стрельбой, произошедшей на юге Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 17:14
Политика
Патрушев назвал истинную цель выхода США из договора о ракетах
Патрушев напомнил, что власти США, объявив о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), не пообещали ограничивать число размещенных в других странах систем вооружения.
Обновлено в 11:07
Политика
МИД отреагировал на отставку посла США в России
Как отмечается, такое заявление сделало внешнеполитическое ведомство России после того, как американский посол в Москве Джон Хантсман подал в отставку.
Обновлено в 13:57
Политика
Бибилов заявил о необходимости Южной Осетии войти в состав России
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что страна должна войти в состав России.
Обновлено в 19:08
Космос
Илон Маск показал сияющий космический корабль Starship
Основатель космической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) обнародовал в своём аккаунте Twitter ряд интригующих фото из Техаса, где строится один из прототипов космического корабля Starship.
Обновлено в 10:37
Музыка
Тэм Булатов: «Мы движемся в очень дикий и злой капитализм»
После очень эмоционального исполнения песни солисты знаменитых уфимских коллективов обнялись.
Обновлено в 21:24
Происшествия
Актер сериала «Кухня» Бадмаев отверг нападение на пассажира с ножом
Актер Джан Бадмаев, известный по сериалам «Интерны» и «Кухня», опроверг в разговоре с РБК нападение с ножом на мужчину в переходе между станциями метро «Театральная» и «Охотный Ряд» в центре Москвы.
Обновлено в 15:25