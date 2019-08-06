Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.

с чего всё началось

Самыми популярными сладостями у россиян в июле оказались печенье, пряники и вафли, сообщает RT со ссылкой на данные "Такском". За ними следуют шоколадные конфеты, сахарные изделия и шоколадная паста. Замыкают пятерку лидеров торты и пирожные.

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