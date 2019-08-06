Экономика
Названы самые популярные у россиян сладостиРИА Новости 01:30
Самыми популярными сладостями у россиян в июле оказались печенье, пряники и вафли, сообщает RT со ссылкой на данные "Такском". За ними следуют шоколадные конфеты, сахарные изделия и шоколадная паста. Замыкают пятерку лидеров торты и пирожные.
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с чего всё началось
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском», с которыми ознакомился RT.RT на русскомвчера в 23:31
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Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны
Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:52
Происшествия
В воинской части под Красноярском прогремели взрывы
В Красноярском крае произошли взрывы и начался пожар на территории воинской части в Ачинском районе.
Обновлено вчера в 08:21
Наука
В Башкирии начат поиск опустошителя могил
Обновлено вчера в 00:58
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Общество
Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей
18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей».
Обновлено в 06:13
Культура
В Брянске на «Свенской ярмарке» пройдет «Театральный бульвар»
В этом году в рамках ярмарки будет организован «Театральный бульвар», на котором брянские театры представят разнообразную программу.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено 04 августа в 13:37
Происшествия
В российском консульстве сообщили о задержании в Польше 10 граждан РФ
В польском Кракове сотрудники полиции задержали 10 граждан России, сообщил 6 августа исполняющий обязанности генерального консула РФ в этом городе Константин Шикин.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Политика
Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью всех войн»
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что возможная война с Исламской Республикой была бы «матерью всех войн».
Обновлено в 03:36
Общество
Госслужащие попросили увеличить размер командировочных
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания попросил увеличить размер суточных выплат во время командировок.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Футбол
Головин: сборная России может победить бельгийцев
В первой игре сборная России была разгромлена на выезде бельгийцами со счетом 3:0. "С бельгийцами не очень получился первый матч, мы словно испугались их, поэтому и не играли", — отметил Головин.
Обновлено в 05:15
Общество
Смольный видит спасение долгостроев «Норманна» в банкротстве
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено вчера в 11:35
Игры
PROTEST SIMULATOR: российская студия выпустит игру-симулятор митинга
Релиз PROTEST SIMULATOR должен состояться 28 августа 2019 года. Ранее компания Merge Games выпустила игру RIOT: Civil Unrest.
Обновлено в 06:13
Космос
Разработку автоматического спутника-заправщика начали в России
Обновлено вчера в 20:39
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
США завершили разработку эскизного проекта гиперзвукового оружия
Компания Raytheon в сотрудничестве с Агентством перспективных исследований в области обороны США (DARPA) завершила разработку эскизного проекта в рамках инициативы по созданию гиперзвукового тактического планирующего блока Tactical Boost Glide (TBG).
Обновлено в 05:25
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Политика
Великобритания пытается ограничить полномочия России в ПАСЕ
Ранее британская делегация голосовала против восстановления прав РФ в ассамблее Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение о полномочиях РФ в ассамблее.
Обновлено вчера в 19:31
Наука
Моргающий робоглаз научился имитировать сухость настоящего
Плюс, у искусственного глаза есть биомиметическое веко, способное моргать, а также слезный канал.
Обновлено в 05:18