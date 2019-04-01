Названы самые популярные у иностранцев российские городаРИА Новости 17:02

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales. Эксперты проанализировали бронирования иностранцев, покупающих авиабилеты в Россию.

с чего всё началось

Наибольший интерес к перелетам в Россию проявляют жители Армении, Турции, Азербайджана, Израиля и Казахстана. Среди экзотических стран зафиксированы бронирования из Бразилии, Бангладеш, Кубы и Эквадора.

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